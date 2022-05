Khai trương 11 showroom ghế massage thông minh Yataka

Với mong muốn đưa thương hiệu Yataka phủ sóng toàn quốc và giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, hãng vừa khai trương 11 chi nhánh mới trong tháng 5.

Nhân dịp khai trương chuỗi chi nhánh, Yataka tổ chức chương trình khuyến mãi “Khai trương rộn ràng - đón nghìn quà tặng” với giá trị giải thưởng lên đến 40 triệu đồng. Đồng thời, thương hiệu giảm đến 60% giá ghế massage, cùng nhiều quà tặng hấp dẫn. Độc giả tham khảo tại fanpage facebook.com/yatakavietnam.

Yataka mang đến nhiều ưu đãi cho khách hàng dịp khai trương 11 chi nhánh.

Chương trình áp dụng cho 11 chi nhánh đang và sắp khai trương. Cụ thể, khách hàng tại TP.HCM có thể mua hàng trực tiếp tại chi nhánh: 430 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú; 1206 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp; 305 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh.

Một số chi nhánh khác của Yataka là: 359 Đồng Khởi, phường Tân Mai, TP Biên Hoà, Đồng Nai; 305 Lê Văn Phẩm, phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang; 1360 Trần Hưng Đạo, TP Long Xuyên, An Giang; 111 Lê Lợi, phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên; 236 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thuỷ, TP Phan Thiết, Bình Thuận; 162 quốc lộ 1A, phường 2, TP Tân An, Long An; 316 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.

Yataka tưng bừng khai trương 11 chi nhánh trên toàn quốc.

Các chi nhánh Yataka được trang trí đẹp mắt với không gian sang trọng, sản phẩm bố trí thông minh, tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng khi đến trải nghiệm.

Thông qua đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, khách hàng có thể chọn sản phẩm phù hợp theo nhu cầu bản thân và gia đình.

Không gian rộng rãi, thiết kế sang trọng tại Yataka.

Yataka là doanh nghiệp nổi bật trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm chăm sóc sức khỏe, được người tiêu dùng Việt Nam biết đến và lựa chọn. Thương hiệu nhập khẩu và phân phối các dòng ghế massage ứng dụng công nghệ hiện đại. Sản phẩm hỗ trợ cải thiện các bệnh như nhức mỏi, đau nhức xương khớp,… thích hợp dùng cho người cao tuổi và trung niên.

Yataka đạt danh hiệu top 10 thương hiệu mạnh ASEAN.

Đến với Yataka khách hàng sẽ được trải nghiệm nhiều mẫu ghế massage cao cấp, với hàng loạt tính năng như công nghệ massage 6D+, scanbody, công nghệ không trọng lực, nghe nhạc,... Ngoài ra, ghế được trang bị một số tính năng đặc biệt như tự động dò tìm huyệt đạo, cảm biến, điều khiển bằng giọng nói,... Các tính năng này giúp người dùng chăm sóc sức khỏe hiệu quả, từ đó có tinh thần thoải mái để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Với công nghệ hiện đại, chất liệu da mềm mại, màu sắc hài hòa, ghế massage giúp người dùng có sức khỏe tốt, đồng thời là vật dụng tô điểm cho không gian sống thêm sang trọng.

Với chất lượng tốt, dịch vụ tối ưu, Yataka vào top 10 “Thương hiệu mạnh ASEAN - ASEAN Brands Award 2022” và top 10 “Thương hiệu vàng chất lượng quốc tế năm 2022”.