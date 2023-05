Khai trừ Đảng nguyên Phó chủ tịch huyện ở Hải Phòng

Ông Bùi Doãn Nhân, nguyên Phó chủ tịch huyện Thủy Nguyên, cùng Chi cục trưởng Chi cục thuế Cát Hải bị khai trừ khỏi Đảng sau khi bị bắt, khởi tố.

Khu đất nông nghiệp được ông Nhân ký chuyển sang đất ở trái quy định. Ảnh: N.H.

Ngày 19/5, đại diện Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng, cho biết đơn vị quyết định kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Bùi Doãn Nhân, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên và ông Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải.

Theo Thành ủy Hải Phòng, ông Bùi Doãn Nhân cùng 3 cán bộ bị Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định khởi tố về tội danh Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Theo đó, ông Bùi Doãn Nhân cùng một số cán bộ trong khoảng thời gian từ năm 2016-2019 đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ nhiều lô đất tại xã Thủy Sơn, Thủy Đường thuộc huyện Thủy Nguyên. Phương thức chủ yếu là chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Đầu tháng 11/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại huyện Thủy Nguyên.

Tại thời điểm bị khởi tố, ông Bùi Doãn Nhân đã nghỉ hưu được 3 năm. Ngoài cựu Phó chủ tịch huyện, hai cán bộ khác bị khởi tố gồm Vũ Đình Trung (cán bộ Văn phòng UBND huyện Thủy Nguyên) và Đào Văn Bắc (cán bộ Phòng Khoáng sản thuộc Sở TN-MT TP Hải Phòng).

Ông Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng Chi cục thuế Cát Hải bị Công an Quảng Ninh khởi tố trong vụ án hình sự Trốn thuế; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an xác định đây là vụ án lớn liên quan đến Trương Xuân Đước thành lập hàng loạt công ty ma để mua bán hóa đơn trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Đương và cán bộ thuộc Chi cục thuế Cát Hải bị cáo buộc nhận hối lộ, kết cấu với một số đối tượng trong đường dây của Đước để hợp thức hóa việc mua bán hóa đơn.

Liên quan đến vụ án do Công an Quảng Ninh khởi tố, nhiều người trong đó có thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng bị bắt để làm rõ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, cuối tháng 4, Thành ủy Hải Phòng có quyết định khai trừ ông Ca ra khỏi Đảng.