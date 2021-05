Khách xem web khiêu dâm, chủ quán Internet bị phạt 15 triệu đồng

Chủ quán X Gaming Center bị phạt 15 triệu đồng vì đón khách khi có lệnh tạm dừng hoạt động và để khách truy cập vào các trang web khiêu dâm, đồi trụy.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với ông Hoàng Tuấn Anh về các hành vi Vi phạm việc không áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn an ninh trong cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh; Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử.

Quán X Gaming Center. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Tối 25/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra đột xuất quán X Gaming Center tại Trung tâm Thương mại Phú Lộc Plaza (TP Lạng Sơn) do ông Tuấn Anh làm chủ.

Lúc này, cơ quan chức năng bắt quả tang 8 người sử dụng dịch vụ Internet dù trước đó, UBND TP đã ra công văn tạm dừng kinh doanh hoạt động này để phòng, chống dịch Covid-19.

Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện khách của quán truy cập nhiều website khiêu dâm, đồi trụy. Đồng thời, chủ cơ sở cũng không xuất trình được giấy phép đủ điều kiện hoạt động kinh doanh.