Khách Việt trải nghiệm nhảy bungee cao nhất châu Âu

Không dự tính trước, Nam Thái (Hà Nội) chinh phục thử thách nhảy bungee ở độ cao 220 m tại con đập Verzasca (bang Ticino, Thụy Sĩ) - nơi nhảy bungee cao nhất châu Âu.

Nam Thái quan sát người chơi trước khi đưa ra quyết định. Ảnh: NVCC.

“Biến cố hay các bước ngoặt trong cuộc sống cũng như trò nhảy bungee, nhìn có vẻ bất khả thi, sẽ nguy hiểm nhưng nó mang lại trải nghiệm tuyệt vời hơn bạn nghĩ”, Nam Thái nhận xét sau khi nhảy bungee tại con đập Verzasca với độ cao 220 m. Đây cũng là bối cảnh diễn viên James Bone thực hiện cảnh quay nhảy bungee trong phim GoldenEye (1995).

Đắn đo vì mạo hiểm

Thời tiết Thụy Sĩ tháng 5 đang độ mùa xuân. Tuyết bắt đầu tan để lộ lớp đất còn ẩm ướt. Đây là thời điểm thích hợp để leo núi nhẹ nhàng, ngắm cảnh. Nam Thái và vợ đi du lịch theo dạng tự túc, đi đến đâu khám phá đến đấy, không nghiên cứu trước địa điểm để tạo sự thú vị cho chuyến đi.

Trên đường dò tìm một cây cầu đá cổ ở khu vực hẻo lánh gần vùng biên giới Thuỵ Sỹ và Italy, Nam Thái vô tình bắt gặp con đập Verzasca cùng nhiều tiếng hú hét vang vọng. Tò mò, anh tiến gần hơn với con đập và phát hiện nhiều du khách đang đợi đến lượt nhảy bungee.

“Từ đường đi vào đập ít ai để ý thấy bộ môn này. Khu vực nhảy lớn so với người, nhưng với con đập thì nó lại quá nhỏ bé. Chưa kể ngay phía đầu vào còn có một cửa hàng bán đồ lưu niệm chiếm gần như toàn bộ sự chú ý của du khách”, Nam Thái chia sẻ.

Nhảy bungee (bungee jump) là một trong những trò chơi mạo hiểm nhất thế giới. Điểm nổi bật của bộ môn này là cú bật nhảy rơi tự do từ vị trí cao. Bệ phóng thường được dựng tại các công trình có độ cao “khủng” như tòa nhà chọc trời, cây cầu bắc qua khe núi, vách đá... Người chơi cần phải ký giấy miễn trừ trách nhiệm khi tham gia bộ môn này.

Thoạt đầu, Nam Thái dự định đến ngắm nhìn cảnh vật, chụp ảnh con đập rồi ra về. Tuy nhiên, tiếng hét của người chơi trước vang vọng cả một vùng khiến bạn trẻ nhen nhóm ý định thử sức. “Càng nghe tiếng hét tôi càng kích thích, tim đập mạnh, não bộ bắt đầu tưởng tượng cảnh nhảy xuống nhưng chưa dám đăng ký vội”, Nam Thái phấn khích kể với Zing.

Con đập Verzasca với độ cao 220 m. Ảnh: NVCC.

Quyết định thử hay không của anh bị sự hoành tráng của con đập chi phối. “Con đập quá hùng vĩ, điểm nhảy lại nằm sát với con đập, người nhảy được kéo bởi một sợi dây cáp co giãn có độ văng lớn và cơ thể có nguy cơ va vào con đập nếu điều kiện gió cực đoan nên tôi khá đắn đo trước khi đăng ký”, người này chia sẻ

“Trước thời khắc quyết định người tôi hơi bồn chồn, đi đi lại lại, ngắm nhìn những bạn chơi khác hò hét, có người nhảy xong thì mặt tái mét, đứng lên ngồi xuống cả 15 phút tay chân vẫn còn run”, Nam Thái miêu tả.

Đối với nhảy bungee tại đập Verzasca - địa điểm nhảy bungee cao nhất châu Âu với độ cao 220 m - câu hỏi du khách băn khoăn nhiều nhất là có bao nhiêu người gặp nạn khi nhảy bungee tại đây.

Quyết định nhảy

Với Thái, anh không ngờ lần đầu tiên được tiếp xúc với bộ môn nguy hiểm này lại là nơi nhảy bungee cao nhất châu Âu.

“Dù muốn chơi, tôi vẫn lo lắng”, anh nói.

Nhận thấy chồng mình còn hơi do dự, Bích Ngọc động viên và cùng Nam Thái đến quầy bán vé để đăng ký. Giá vé cho người lớn từ 20 tuổi là 255 CHF, khoảng 7 triệu đồng/lượt nhảy. Ngoài ra, du khách có thể cân nhắc chi thêm 39 CHF, tương đương một triệu đồng để sử dụng dịch vụ quay bằng GoPro. Đơn vị tổ chức bộ môn này không cho phép người chơi quay bằng phương tiện cá nhân.

Trước khi chơi, Thái suy nghĩ sẽ nói gì, quay gì. Anh còn hướng dẫn nhân viên hô số đếm bằng tiếng Việt thay vì tiếng Anh để tạo cảm giác thân thuộc. Khi đến lượt, Thái được người chơi trước động viên, cho biết cảm giác “tim lâu rồi chưa được kích thích như thế”. Bước ra đến thành cầu, nhìn nơi nhảy xuống đáy vực hun hút, tiếng gió xôn xao bên tai, anh cảm giác như mọi thứ ngưng lại.

Nam Thái chào vợ một cái rồi nhảy.

Khi nhảy, Thái cảm giác giống như bước hụt chân từ trên sân thượng của một tòa nhà cao 70 tầng, tòa Bitexco chẳng hạn. “Sợi dây ở chân chẳng có cảm giác gì cho đến khi bạn chạm tới giới hạn của nó, một cú rơi tự do đúng nghĩa”.

Khoảnh khắc du khách người Việt rơi tự do khi nhảy bungee tại Verzasca. Ảnh: NVCC.

“Hệ thần kinh sẽ phải căng phồng để đối mặt với cảm giác rơi tự do, mất kiểm soát và tìm cách cân bằng ở một vài thời điểm. Tốc độ cao làm mọi thứ trở nên rõ ràng, chỉ còn bạn với khoảng không mênh mông. Đôi lúc tôi cảm thấy cơ thể đang ở trạng thái thiền sâu, nơi bạn có thể trò chuyện với tâm thức, tự do đón nhận và làm mới bản thân hoàn toàn”, Nam Thái thuật lại khoảnh khắc rơi tự do.

Với Thái, lần nhảy bungee tại đập Verzasca như một cơ hội. Nếu lựa chọn từ bỏ, không vượt qua rào cản tâm lý, những cảm xúc, trải nghiệm đặc biệt khi nhảy bungee sẽ không có.

Điều kiện tham gia nhảy bungee ở đập Verzasca

Người nhảy bungee cần có thể chất tốt và tình trạng sức khỏe ổn định. Những người bị huyết áp cao, rối loạn tim mạch, động kinh, hay các bệnh liên quan đến hệ cơ xương, rối loạn thần kinh, bệnh tăng nhãn áp, bệnh tai mạn tính kèm theo rối loạn cân bằng không nên thử bộ môn này.

Người chơi không được phép sử dụng chất kích thích hoặc thuốc thay đổi tâm trí trước khi chơi. Tại Thụy Sĩ, từ 2014 bộ môn nhảy bungee buộc phải tuân thủ những thủ tục pháp lý và tiêu chuẩn ISO. Tuy nhiên, vẫn có một số sự cố hi hữu về sức khỏe, mất bình tĩnh, người tham gia nhảy bungee đều phải ký giấy miễn trừ trách nhiệm. “Biên bản này cũng ghi rõ là họ không chịu trách nhiệm bảo hiểm trong trường hợp xảy ra tai nạn”, Nam Thái nói.

Độ tuổi giới hạn:

Không có độ tuổi tối thiểu khi nhảy bungee. Những người tham gia dưới 18 tuổi hợp pháp cần có biên bản cho phép tham gia kèm chữ ký của phụ huynh; người trên 65 tuổi phải kèm giấy xác nhận của bác sĩ về tình trạng sức khỏe, chứng minh họ đủ thể lực để tham gia.

Cân nặng:

Người tham gia phải đạt cân nặng tối thiểu là 45 kg và tối đa là 115 kg.

Ngoài ra, dịch vụ quay phim trong quá trình nhảy đều đã được tích hợp vào gói đăng ký, nên người chơi không được phép mang theo dụng cụ quay, chụp cá nhân khi nhảy bungee tại con đập Verzasca.