Khách Việt 'sốc nhiệt' khi du lịch Ấn Độ

Nhiều nơi tại Ấn Độ ghi nhận mức nhiệt độ 40-50 độ C, phá vỡ kỷ lục sau 122 năm. Chuyến du lịch của nhiều khách Việt gặp khó khăn vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Ấn Độ thường chứng kiến các đợt nắng nóng đặc biệt vào tháng 5-6 nhưng mùa hè năm nay bắt đầu sớm hơn. Nhiệt độ tăng từ tháng 3, thời điểm đợt nắng nóng đầu tiên diễn ra. Đến nay, tại nhiều nơi trên đất nước bao gồm thủ đô New Delhi, nhiệt độ thường xuyên vượt ngưỡng 50 độ C.

Sốc nhiệt, kiệt sức vì nắng, nóng

Nhiều du khách Việt cho biết thời tiết Ấn Độ thời điểm này ảnh hưởng không nhỏ đến lịch trình vui chơi của họ.

Travel blogger Nguyễn Thùy Trang đang tham gia hành trình 30 ngày khám phá Ấn Độ. Trước đó, cô dành 10 ngày tại Ladakh - vùng núi nhiệt độ khoảng 5-10 độ C nên khá thoải mái. Sau đó, cô gái tiếp tục di chuyển về Delhi để khám phá thêm một số điểm đến mới. Đến nơi, cô "sốc" vì nhiệt độ chênh lệch quá lớn.

Thùy Trang check-in tại Taj Mahal. Ảnh: NVCC.

"Nhiệt độ nước này đang cao nhất trong 120 năm qua, Delhi ghi nhận nhiệt độ 40-50 độ C. Thực tế, tôi cảm nhận nóng hơn nhiều. Thời tiết khiến cơ thể tôi kiệt sức, di chuyển khó khăn, xuất hiện triệu chứng táo bón và nổi mụn. Tôi cũng không thể trải nghiệm nhiều vì quá nắng, nóng", Thùy Trang nói với Zing.

Vì vậy, những ngày tới, cô quyết định sẽ xuống khu vực Nam Ấn, đến Mumbai, nơi thềm nhiệt độ khoảng 35 độ C (tương đồng với mùa hè Việt Nam) thay cho kế hoạch ban đầu chỉ đi quanh miền Bắc Ấn Độ.

Tương tự Thùy Trang, sau chuyến khám phá vùng lạnh Leh Ladakh, Nguyễn Khánh Duy bay đến Delhi và bắt đầu chuyến tham quan ở nền nhiệt trên 40 độ C.

"Nếu ở Leh Ladakh đợi mãi mới có nước nóng để tắm thì tại Agra, Delhi, cả hai vòi nóng lạnh đều chảy ra nước nóng vào buổi tối", anh hóm hỉnh chia sẻ. Theo Duy, người Việt chịu nóng quen nên cũng "đỡ" hơn du khách nước khác.

Tình trạng này cũng được travel blogger Dy Khoa nhắc đến khi kể về trải nghiệm tại Delhi, Ahmedabad - một trong những thành phố có nhiệt độ cao nhất Ấn Độ. Anh thừa nhận bị sốc nhiệt, choáng và phải nhanh chóng bù nước bằng oresol.

"So với lần đầu tiên đến Ấn Độ, cũng vào thời điểm này 4 năm trước, nhiệt độ bây giờ khủng khiếp hơn nhiều. Điện thoại hiển thị 50 độ C nhưng tôi lại cảm nhận thực tế cỡ 55 độ C. Nhiều ngày, 18-19h, ngoài trời vẫn sáng, vẫn còn tia UV gây hại da", nam blogger kể.

Để hạn chế tiếp xúc ánh nắng mặt trời, Dy Khoa hiếm khi ra ngoài trong khoảng 12-15h. Khi đi ăn, anh chủ động tìm quán có không gian mát mẻ.

Dy Khoa chụp ảnh tại Delhi trong chuyến đi đầu tháng 5. Ảnh: NVCC.

Đất nước thú vị, đa dạng văn hóa

Dù thời tiết khắc nghiệt, nhiều du khách vẫn cho rằng Ấn Độ là đất nước thú vị, đáng để ghé đến khám phá một lần trong đời.

Đất nước này cấp e-visa miễn phí, quy trình đơn giản cho khách Việt là một trong những lý do. Giá vé máy bay thời điểm này cũng thấp hơn nhiều so với trước đại dịch. Du khách Khánh Duy mua thành công vé khứ hồi TP.HCM - Ấn Độ với giá 4,8 triệu đồng, đã bao gồm phí, thuế.

Khánh Duy có dịp trải nghiệm có thời tiết lạnh và nóng tại đất Ấn Độ. Ảnh: NVCC.

Ngoài ra, nhiều trải nghiệm của Khánh Duy không hoàn toàn giống với "lời đồn" từng được nghe trước đó về đồ ăn, văn hóa, con người Ấn Độ.

"Ví dụ về ẩm thực, các thành viên nhóm đều thấy dễ ăn, có những nơi làm ngon. Ngoài ra, nếu không quen đồ ăn Ấn, du khách có thể chọn món Trung, Thái... Suốt hành trình, tôi gặp toàn người dễ thương, hiền lành và nhiệt tình giúp đỡ", Duy bày tỏ.

Đồng quan điểm, cả hai lần đến đất nước Nam Á, Dy Khoa đều ấn tượng với văn hóa, cuộc sống khi tiếp xúc người dân bản địa nhiệt tình. Anh cho rằng nếu biết lựa chọn, đồ ăn ở Ấn Độ cũng ngon, độc đáo. Du khách Việt có thể tham khảo chicken butter (gà sốt bơ), biryani (cơm rang truyền thống Ấn Độ).

Nói về thời tiết, Dy Khoa cho rằng tình trạng nắng nóng thời điểm này là không thể tránh khỏi. Vì vậy, để có trải nghiệm tốt nhất, du khách nên chuẩn bị kỹ hành trang gồm trang phục, các loại thuốc, rèn luyện sức khỏe và theo dõi thông tin thời tiết, thời sự trước chuyến đi.

Còn với Thùy Trang, dưới cái nắng 45 độ C, oi bức, bẩn, ồn ào đến đinh tai nhức óc, cô có cơ hội gặp nhiều người Ấn Độ tuyệt vời và mang về trải nghiệm đáng nhớ ở đây.

"Tôi được xem nghi lễ cầu nguyện bên sông, tục hoả táng và nhìn thấy nhiều thứ đáng suy ngẫm. Tôi dậy lúc 4h30 sáng để ngắm bình minh trên sông Hằng và trở thành một người lái thuyền nghiệp dư trên sông thiêng", nữ du khách nhớ lại.

Du khách có những trải nghiệm khó quên khi chèo thuyền ở Varanasi. Ảnh: NVCC.

Ngoài ra, nếu không thể chịu được nhiệt độ cao, cái nắng gay gắt, du khách có thể thử đến Leh Ladakh, được mệnh danh tiểu Tây Tạng trên đất Ấn, như hành trình của Thùy Trang, Khánh Duy đã trải qua.

Thời tiết nơi đây cũng khắc nghiệt không kém với đủ loại địa hình đồng bằng, suối, sa mạc, thung lũng, mưa, nắng, lạnh lẽo, mưa tuyết Khardungla, tường núi rockwall, bão cát Disket… nhưng nhiệt độ thấp.

"Dù sốc độ cao và khó thở nhưng đó là hành trình rất tuyệt với tôi. Leh Ladakh chiêu đãi những kẻ ngô nghê như tôi một bức tranh cảnh sắc ấn tượng, cung đường ngoằn ngoèo, nhiều ngọn núi tuyết phủ trắng xoá", Trang nói.