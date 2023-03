Khách Tây trải nghiệm may đo siêu tốc ở Hội An

Dịch vụ may đo lấy liền sau một ngày vốn nổi tiếng tại Hội An bỗng hot trở lại nhờ khách nước ngoài.

Benjamin hài lòng với chất lượng sản phẩm. Ảnh: Benjamin Bang.

Gần đây, những clip do khách Tây chia sẻ trên các trang mạng xã hội về trải nghiệm thời trang "ăn liền" tại phố cổ Hội An nhận được nhiều chú ý.

Clara và Thilde, 2 nữ du khách đến từ Đan Mạch, đã nhận về nhiều lời khen sau khi chia sẻ hình ảnh những bộ quần áo may tại Hội An. Bộ đôi cho biết ban đầu họ chỉ đặt may một bộ đồ và có thể lấy liền sau vài giờ.

Do hài lòng với sản phẩm, họ quyết định may thêm 16 món với tổng chi phí 190 USD (khoảng 4,5 triệu dồng), lấy ngay sau một ngày. Theo Clara và Thilde, mức giá này khá rẻ so với chất lượng dịch vụ và chất lượng sản phẩm.

Khách Tây tạo xu hướng

Trong khi đó, nữ du khách người Anh, Suzanne, cho biết biết cô đặc biệt ấn tượng với sự nhiệt tình của những người thợ may đo. "Họ đưa ra nhận xét thật lòng rằng kiểu dáng này có phù hợp với tôi hay không và tư vấn nhiệt tình", Suzanne nói.

Nhân dịp bạn thân tổ chức đám cưới tại Bali, Benjamin (Đan Mạch) đã tranh thủ đặt may những bộ đồ phù hợp với dresscode (quy tắc trang phục) của đám cưới trong thời gian ngắn ở Hội An. Anh chia sẻ sự hài lòng thông qua những clip nhận về sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

"Sau khi đặt may 5 bộ đồ tại đây, tôi mặc chúng mỗi ngày. Tôi thích chất liệu vải tre và vải lanh mát mẻ, giúp tôi không bị đổ mồ hôi trong thời tiết nắng nóng", Benjamin vui vẻ nói.

Dưới phần bình luận, những người bạn quốc tế cho biết họ tò mò và muốn tới Hội An để kiểm chứng chất lượng của dịch vụ này. Bên cạnh đó, nhiều tài khoản người Việt thắc mắc liệu "đặc sản" may đo của Hội An có đang dần trở thành xu hướng thời trang hay không khi nhìn đâu cũng thấy những clip chia sẻ về trải nghiệm này.

Cửa hàng may đo ở Hội An tất bật đón khách

Sau khi clip may đo tại cửa hàng được khách chia sẻ trên mạng, chị Cúc, chủ hàng may 45 Tailor nói: "Sau khi clip được lan truyền, lượng khách tìm đến tôi tăng đột biến, chủ yếu là khách Tây".

Khi được hỏi về bí kíp may thần tốc, chị chia sẻ nhờ có đội ngũ gồm 30 thợ may lành nghề, các sản phẩm được hoàn thiện nhanh chóng nhưng vẫn giữ được chất lượng đồng đều. Phần lớn các cửa hàng may tại Hội An đều ký hợp đồng với các xưởng may để tối ưu thời gian sản xuất.

Khách Tây thích thú chia sẻ những bộ đồ độc đáo, mang tính ứng dụng cao được may tại Hội An. Ảnh: 45 Tailor.

Về mẫu mã, bà chủ tiệm may này cho biết hầu hết du khách đều có sẵn ý tưởng, việc của chị là phác thảo lại bản vẽ và lấy số đo, tư vấn chất liệu vải phù hợp để đáp ứng nhu cầu của khách. Ngoài ra, khách có thể yêu cầu những bộ đồ do chị và đội ngũ nhân viên tự thiết kế.

Khi tới Hội An, du khách có thể choáng ngợp trước hàng trăm cửa hàng may đo. Mỗi cửa hàng đều có đa dạng loại vải, phù hợp với thời tiết, nhiệt đới của Hội An như lụa, satin, lanh...

Với chất liệu đặc trưng như lụa, du khách nước ngoài thường đặt may áo dài để làm kỷ niệm cho chuyến du lịch tại Hội An.

Một điều đáng lưu ý dành cho du khách khi đi may đồ tại Hội An là giá của các cửa hàng có sự chênh lệch khá lớn dựa theo địa điểm. Những cửa hàng trên mặt phố với không gian sang trọng sẽ có giá dịch vụ cao hơn so với những hàng may trong Chợ vải Hội An. Dựa vào đây, du khách có thể lựa chọn nơi phù hợp với nhu cầu.