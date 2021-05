‘Khách sạn huyền bí 4’ vắng danh hài Adam Sandler

02:17

Nhạc BlackPink xuất hiện trong trailer 'Khách sạn huyền bí 4'

Trailer phần 4 phim hoạt hình "Khách sạn huyền bí" đã ra mắt. Đoạn giới thiệu sử dụng một phần ca khúc "How You Like That" của BlackPink.