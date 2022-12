Khách mất đồng hồ 300 triệu khi qua máy soi chiếu ở sân bay Phú Quốc

Chiếc đồng hồ đắt tiền của hành khách "biến mất" sau khi đi qua máy soi chiếu an ninh tại sân bay Phú Quốc. Lực lượng an ninh đã chuyển hồ sơ vụ việc cho công an địa phương.

Trao đổi với Zing trưa 31/12, lãnh đạo sân bay Phú Quốc (Kiêng Giang) cho biết vào chiều 25/12, sân bay tiếp nhận phản ánh của hành khách về việc mất chiếc đồng hồ trị giá gần 300 triệu. Cụ thể, khi hành khách đi qua cửa soi chiếu an ninh, chiếc đồng hồ được đặt vào khay và đưa qua máy soi chiếu. Khi tới đầu bên kia của máy, hành khách phát hiện chiếc đồng hồ đã không còn. Lãnh đạo sân bay cho biết lực lượng an ninh sân bay đã tiến hành xác minh camera an ninh, sau đó bàn giao 4 đoạn video và 3 hình ảnh hành lý xách tay của hành khách cho Công an xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, để tiếp tục điều tra. Đây là tình huống hiếm gặp khi an ninh sân bay đã kiểm tra camera nhưng không thể xác định ai đã lấy tài sản của hành khách, phải chuyển vụ việc cho công an. Trước đó, nhiều sân bay tại Việt Nam ghi nhận tình huống tương tự, lực lượng an ninh kiểm tra camera và xác định được ngay người đã lấy đồ của khách.