Khách hàng mất gần 47 tỷ đồng gửi ngân hàng Sacombank Khánh Hòa

Một cá nhân gửi tiền ở Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Khánh Hòa kêu cứu vì mất gần 47 tỷ đồng. Khiếu nại nhiều lần không được giải quyết, người này gửi đơn cầu cứu Bộ Công an.

Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh. Ảnh: V.A.

Ngày 16/3, trao đổi với với Zing, bà Hồ Thị Thùy Dương (ngụ TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã có đơn gửi Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an kêu cứu về việc gửi tiền vào Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Ngân hàng Sacombank, chi nhánh tỉnh Khánh Hòa), nhưng sau đó bị mất. Sự việc diễn ra từ tháng 5/2022 đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Bỗng dưng mất tiền?

Theo bà Dương, nhiều năm trước bà có mở tài khoản số 0500420042321 tại Phòng giao dịch Cam Ranh, Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Khánh Hòa.

Đến tháng 5/2022, bà Dương phát hiện tài khoản của mình bị mất tiền và đã đề nghị ngân hàng trích lục sao kê. Kết quả, có tổng cộng 12 giao dịch (9 giao dịch rút tiền mặt và 3 giao dịch chuyển khoản) diễn ra từ 4/5/2022 đến 14/6/2022, với số tiền 46,9 tỷ đồng .

Theo bà Dương, tất cả giao dịch đều diễn ra trong khoảng thời gian 18h-21h. “Rà soát thấy có 9 giao dịch bằng tiền mặt. Tất cả giao dịch đều không có mặt tôi và thực hiện ngoài giờ hành chính”, bà Dương nói và cho biết có một giao dịch chuyển khoản với số tiền 11 tỷ đồng .

“Tài khoản do tôi quản lý, có đăng ký biến động số dư qua tin nhắn. Tuy nhiên, tất cả 12 giao dịch trên tôi không hề nhận được tin nhắn biến động số dư nào trong suốt thời gian dài”, bà Dương nói và cho biết không ủy quyền hoặc cho ai thay mặt mình để thực hiện các giao dịch.

Những giao dịch rút tiền đều được thực hiện ngoài giờ hành chính, trong đó có giao dịch 11 tỷ đồng . Ảnh: X.H.

Cũng theo bà Dương, sau sự việc đã nhiều lần làm việc với phía Ngân hàng Sacombank để yêu cầu giải quyết vụ việc, trả tiền. "Tại các buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh (đã bị khởi tố, bắt giam_NV) và các cán bộ ngân hàng khác đã thừa nhận hành vi rút trộm tiền từ tài khoản của tôi và xác nhận số tiền rút trộm đến thời điểm thực hiện sao kê tài khoản là 46.9 tỷ đồng ”, bà Dương cho biết.

Tuy nhiên, phía Ngân hàng Sacombank không thực hiện việc trả lại tiền cho bà Dương. Ngày 4/1, bà Dương đã gửi đơn kêu cứu đến Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an).

Cầu cứu Bộ Công an

Ngày 9/1, đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục C03, đã có phiếu chuyển đơn của bà Dương đến Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra và thông báo kết quả điều tra về Cục C03. Tiếp đó, ngày 10/1, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cũng có văn bản về việc chuyển đơn của bà Hồ Thị Thùy Dương đến Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Ngày 17/1, Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có văn bản trả lời bà Dương với nội dung: “Vụ việc bị Công an Khánh Hòa khởi tố và điều tra nên Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng đề nghị bà gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa để được giải quyết.

Tại một diễn biến liên quan, sau khi bà Dương khiếu nại, phía Ngân hàng Sacombank có văn bản ủy quyền cho luật sư thông báo đến bà Dương sẽ hỗ trợ tạm ứng số tiền 15 tỷ đồng trong thời gian chờ kết quả xử lý của cơ quan Nhà nước.

“Sau khi nhận văn bản, tôi đã phúc đáp về việc không chấp nhận việc ngân hàng hỗ trợ 15 tỷ đồng . Số tiền tôi mất gần 47 tỷ đồng , đây là gia sản rất lớn và vốn làm ăn. Trong khi tôi không hề liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Phòng giao dịch Cam Ranh. Ngân hàng nói không sai, vậy sao lại có chuyện đi hỗ trợ 15 tỷ đồng cho tôi”, bà Dương nói và cho biết từ khi biết tiền bị mất, việc làm ăn của mình rất khó khăn, bạn hàng bỏ đi nơi khác, thiệt hại rất lớn.

Sáng 16/3, trao đổi với Zing, ông Cao Phi Kiều, Giám đốc Sacombank Khánh Hòa, xác nhận có sự việc bà Hồ Thị Thùy Dương mở tài khoản, gửi tiền ở ngân hàng.

“Phía ngân hàng đã nhiều lần làm việc với chị Dương, nhưng không giải quyết được vấn đề. Không phải một mình chị Dương mất tiền ở Phòng giao dịch Cam Ranh mà nhiều cá nhân khác. Phía ngân hàng muốn giải quyết vụ việc, nhưng vụ án ở Phòng giao dịch Cam Ranh đang được Công an tỉnh Khánh Hòa giải quyết. Ngân hàng cũng đang chờ ý kiến từ phía công an để có hướng giải quyết đối với trường hợp chị Dương”, ông Kiều nói.

Khách hàng gửi tiền tại ngân hàng vì tin tưởng tiền được bảo vệ, vì sao khi khách mất tiền ngân hàng không chi trả mà đi thương lượng tạm ứng 15 tỷ đồng ? Trả lời câu hỏi của Zing, ông Cao Phi Kiều cho biết cái nào phía ngân hàng sai sẽ nhận và khắc phục hoàn toàn cho khách hàng, bằng chứng là một số người đã được trả lại tiền. "Còn việc tạm ứng 15 tỷ đồng cho bà Dương là do phía lãnh đạo Ngân hàng Sacombank thực hiện, tôi không nắm vấn đề này", ông Kiều nói.

Tháng 11/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Hà (47 tuổi, nguyên Phó phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh), Ngô Thị Hồng Nhạn (41 tuổi, nguyên thủ quỹ Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh) để điều tra về tội Tham ô tài sản theo Khoản 4 Điều 353 Bộ Luật hình sự. Cùng bị khởi tố về tội danh trên nhưng được cho tại ngoại còn có Nguyễn Trà My (23 tuổi, nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh) và Ngô Nữ Hồng Hải (47 tuổi, nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh). Kết quả điều tra bước đầu xác định từ tháng 8/2022, do cần tiền, Nguyễn Thị Thanh Hà đã tự ý sử dụng thông tin khách hàng (số tài khoản, số thẻ tiết kiệm) và nhiều lần chỉ đạo Ngô Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Trà My, Ngô Nữ Hồng Hải làm hồ sơ tín dụng khống (vay tiền với tài sản đảm bảo là các thẻ tiết kiệm của khách hàng), mục đích để làm chứng từ khống tất toán và chứng từ khống rút tiền từ thẻ tiết kiệm của khách hàng. Qua đó, các bị can chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng và khách hàng.