Khách du lịch tăng vọt ở Quảng Nam vào dịp lễ, cuối tuần

Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Nam cho biết trong các ngày cuối tuần, lượng du khách đến Quảng Nam tăng mạnh và nhiều khách sạn hết phòng.

Trao đổi với Zing, ông Lê Ngọc Tường, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Quảng Nam, cho biết từ ngày 5 đến 8/3, khoảng 27.000 lượt khách du lịch tham quan và lưu trú tại Quảng Nam, chủ yếu là khách nội địa.

"Các điểm tham quan như phố cổ Hội An mỗi ngày đón khoảng 1.000 lượt khách, tăng gấp đôi ngày thường. Khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh mỗi ngày đón 1.500 lượt, tăng gấp 7 lần", ông Tường thống kê.

Ngoài ra, khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm đón trung bình mỗi ngày 300 lượt khách, tăng gấp 7 lần so với ngày thường. Khu vui chơi giải trí Vinwonder Nam Hội An đón khoảng 2.000 lượt khách mỗi ngày.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Quảng Nam, cũng xác nhận trong các kỳ nghỉ cuối tuần, nhiều khách sạn ở khu vực Hội An, Thăng Bình và TP Tam Kỳ có lượng khách đặt phòng rất cao.

Khách tăng mạnh dịp lễ, cuối tuần

Ông Đinh Văn Lộc, Giám đốc Công ty Du lịch Việt Đà, cho biết trong dịp lễ Quốc tế phụ nữ, công ty bán cho khách lưu trú khoảng 100 phòng ở nhiều khách sạn tại Hội An. Theo ông Lộc, lượng du khách đến với Quảng Nam tăng rất nhiều so với thời gian trước và đây là tín hiệu rất tốt.

"Số lượng khách đặt phòng tăng rất nhiều, vài khách sạn kín phòng hoặc gần kín. Hiện tại, một ngày bên tôi nhận vài chục booking. Nhiều khu nghỉ dưỡng như Anantara Hoi An Resort, Hoi An Beach Resort, Silk Marina, Hoi An Memories Resort áp dụng chính sách kích cầu với người địa phương, tặng bữa trưa hoặc tối với chỉ từ 550.000 đồng/khách" ông Lộc nói.

Lượng khách du lịch đến với Quảng Nam tăng mạnh vào dịp lễ, cuối tuần. Ảnh: Thanh Đức.

Ông Lộc cho hay với dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới, đã có nhiều đoàn khách nội địa đặt phòng khách sạn, resort. Tuy nhiên, số lượng khách đặt phòng chưa nhiều. "Khách có tâm lý chờ gần đến ngày mới đặt dịch vụ, nhiều khách chờ còn 1-3 ngày trước kỳ nghỉ lễ mới đặt", ông Lộc giải thích.

"Đây là xu thế của đại đa số khách địa phương. Khách ở xa như Hà Nội hay TP.HCM có kế hoạch đặt phòng sớm hơn. Với tín hiệu khả quan như vậy, tôi nghĩ đợt lễ 30/4 tới lượng khách sẽ tăng khoảng 20%", ông Lộc lạc quan.

Theo ông Lộc, dịp lễ 30/4-1/5 sẽ có 4 ngày nghỉ, vì vậy nhiều khu du lịch có chương trình kích cầu người miền Trung đi du lịch miền Trung. Nhiều khách sạn cao cấp, resort có giá chỉ 990.000 đồng/khách và tặng set menu hoặc buffet trưa hoặc tối, miễn phí 2 trẻ em dưới 12 tuổi.

Kích cầu du lịch nhưng đảm bảo phòng dịch

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Quảng Nam, cho biết đơn vị đang phối hợp Hiệp hội Du lịch, các cơ sở du lịch đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá đến với du khách trong nước.

"Chúng tôi triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội - TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung", ông Hồng nói. Theo ông Hồng, các Sở VH-TT-DL trong khối liên kết vùng trọng điểm miền Trung đã có tham mưu ban hành một kế hoạch chi tiết liên kết về du lịch.

Trong khi đó, ông Lê Ngọc Tường, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Nam, cho biết ngoài việc hút khách du lịch đến địa phương thì Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Quảng Nam cũng phối hợp với Sở Y tế, Hiệp hội Du lịch các địa phương thực hiện mục tiêu phát triển du lịch nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tỉnh Quảng Nam vừa kích cầu du lịch, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Đức.

"Sở VH-TT-DL Quảng Nam phối hợp với Sở Du lịch Đà Nẵng, Quảng Bình triển khai kích cầu du lịch ở thị trường gần như miền Trung, Tây Nguyên, Khánh Hòa. Các thị trường gần giải quyết nhu cầu du lịch gần, vì tâm lý người dân ngại đi xa vì sợ dịch. Đến khi nào Việt Nam công bố an toàn trong phòng chống dịch thì có thể xúc tiến kích cầu du lịch các tỉnh phía Nam và Bắc", ông Tường cho hay.

Cũng theo Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Nam, nếu thời gian tới, việc một số quốc gia làm tốt phòng chống dịch, các địa phương có thể mở chương trình đón du lịch theo hướng "hộ chiếu vaccine".

"Khách nước ngoài vào Việt Nam nếu có 'hộ chiếu vaccine' vẫn sẽ được theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm để đảm bảo an toàn. Sở sẽ phối hợp với các doanh nghiệp có đăng ký khu cách ly cho người nước ngoài nhập cảnh", ông Tường thông tin.

"Các đơn vị này phải thực hiện theo quy định và tiêu chí của Bộ Y tế trong việc phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra, đơn vị cũng hướng dẫn các cơ sở thực hiện việc cách ly", ông Tường nói.