Khách đi tàu điện ngầm ở Mỹ sáng tạo cách xách chó

Mỹ là một trong những quốc gia có tỷ lệ hộ gia đình nuôi chó thuộc hàng cao nhất trên thế giới. Để chúng không làm phiền hành khách khác khi tham gia tàu điện, chính quyền thành phố New York đã yêu cầu chó cần được đựng trong túi xách. Sau khi luật được ban hành, muôn vàn cách nhét chó vào túi được sáng tạo bởi người dân New York. Ảnh: Sad And Useless Humor Site.