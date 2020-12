Hợp tác với Intel và Cooler Master, mẫu máy tính của KFC có thể chơi game 4K ở 240 fps.

Được giới thiệu lần đầu vào tháng 6 sau khi Sony ra mắt PlayStation 5, nhiều người cho rằng KFConsole chỉ là trò đùa. Đến 23/12, KFC đã gây bất ngờ khi tung ra video mới về KFConsole trên Twitter, kèm dòng chữ “trận chiến console đã kết thúc” (The console wars are over).

Máy chơi game KFConsole có lò hâm gà ở mặt trước. Ảnh: KFC.

Theo CNET, KFConsole trang bị cấu hình tương tự Intel Nuc 9 (máy tính chơi game kích thước nhỏ của Intel), kèm khe cắm GPU có thể tháo rời. Thiết bị còn tích hợp lò hâm mini Chicken Chamber, sử dụng luồng khí từ hệ thống để giữ ấm cho gà rán.

Mark Walton, đại diện PR của Intel khẳng định KFConsole là sản phẩm có thật, không phải trò đùa như nhiều người bình luận.

“Nó là thật đấy. Sản phẩm trang bị thành phần của Intel và có lò hâm gà”, Walton tiết lộ sản phẩm cũng được Cooler Master tham gia phát triển.

Trên website của Cooler Master, hãng này cho biết KFConsole có thể “chơi những tựa game mới nhất” ở độ phân giải 4K 240 fps, hỗ trợ thực tế ảo (VR) và ray tracing tương tự các máy tính chơi game mới nhất hiện nay.

KFC từng giới thiệu bàn phím máy tính in hình gà rán. Ảnh: KFC.

Hiện KFC chưa tiết lộ giá và ngày bán của KFConsole. Năm 2019, KFC đã ra mắt trò chơi I Love You Colonel Sanders Dating Simulator Game trên Steam, kêu gọi game thủ xây dựng nhà hàng KFC trong Minecraft để chia sẻ lên Internet.

Trước đó, chuỗi thức ăn nhanh nổi tiếng từng giới thiệu nhiều sản phẩm độc đáo như bàn phím máy tính in hình gà rán, chuột máy tính hình đùi gà, kem chống nắng, sơn móng tay vị gà rán và dép KFC Crocs.