Kevin Spacey bị truy tố tội tấn công tình dục 3 người đàn ông

Sau cuộc điều tra ở London, Anh, Kevin Spacey đã bị cơ quan chức năng truy tố tội tấn công tình dục nhiều đàn ông trong quá khứ.

Ngày 26/5, Fox News đưa tin công tố viên ở Anh đã buộc tội nam diễn viên Kevin Spacey với tội danh tấn công tình dục 3 người đàn ông lần lượt vào năm 2005, 2008 và 2013.

Rosemary Ainslie - trưởng phòng Tội phạm Đặc biệt của CPS - cho biết thêm: "Kevin Spacey còn mang tội khiến một người tham gia vào hoạt động tình dục thâm nhập mà không được sự đồng ý của họ. Cáo trạng được đưa ra sau khi chúng tôi xem xét bằng chứng do cảnh sát Metropolitan thu thập".

Theo Forbes, vụ đầu tiên xảy ra ở London, Anh vào tháng 3/2005, kéo dài đến tháng 8/2008, và một vụ ở miền Tây nước Anh vào tháng 4/2013. Các nạn nhân có độ tuổi dao động từ 30 đến 40 tuổi. Trước đó, Spacey đã bác bỏ những cáo buộc chống lại mình.

Kevin Spacey bị buộc tội tấn công tình dục nhiều đàn ông. Ảnh: Fox News.

Năm 2017, tài tử Anthony Rapp lên tiếng tố cáo bị Spacey quấy rối tình dục từ năm 1986. Lúc đó Rapp chỉ 14 tuổi. Sau khi vướng cáo buộc, Spacey nói ông không nhớ vụ việc, đồng thời đưa ra lời xin lỗi chân thành vì hành vi không phù hợp lúc say rượu.

Vụ việc khiến Spacey bị sa thải khỏi series nổi tiếng House of Cards. Các cảnh quay của nam diễn viên trong All the Money in the World bị xóa, sau đó nhà sản xuất mời Christopher Plummer thế vai.

Đến năm 2019, Variety đưa tin Spacey đã được cảnh sát Metropolitan ở Mỹ thẩm vấn về cuộc điều tra ở Anh, sau khi có nhiều người đàn ông nộp đơn tố cáo hành vi xâm hại tình dục của nam diễn viên này.

Từ một trong những ngôi sao sáng lão làng, có trong tay hàng loạt giải thưởng, Spacey một bước xuống vực thẳm với tội danh tấn công tình dục.

Kevin Spacey sinh năm 1959, là diễn viên, đạo diễn, nhà biên kịch kiêm nhà sản xuất phim, ca sĩ người Mỹ. Ông bắt đầu sự nghiệp ở thập niên 1980 và nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc của Oscar cho bộ phim The Usual Suspects (1995) và Nam diễn viên chính xuất sắc của Oscar với tác phẩm American Beauty (1999).