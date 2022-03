Kết quả Oscar gây tranh cãi nhất mọi thời đại

Khi Adele giành giải Oscar với ca khúc Skyfall, nữ ca sĩ là nghệ sĩ đầu tiên giúp loạt phim James Bond thắng giải của Viện Hàn lâm. Sam Smith sau đó tiếp tục giành giải Nhạc phim xuất sắc với Writings on the Wall (từ Spectre) tại Oscar lần thứ 88. Song, Variety đánh giá ca khúc Earned It (The Weeknd thể hiện) từ 50 sắc thái và Til It Happens to You (Lady Gaga) từ The Hunting Ground vẫn nhỉnh hơn bài hát do Sam Smith thể hiện. Ảnh: MGM.