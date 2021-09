Kênh Suez bị nghẽn vì tàu container mắc cạn

Kênh đào Suez ở Ai Cập đã bị tắc nghẽn sau khi một tàu container mắc cạn tại mốc 54 km của tuyến kênh vào ngày 9/9, National News dẫn lời cơ quan quản lý kênh đào cho biết.

Sau sự cố trên, Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez đã huy động lực lượng tìm cách thả nổi con tàu trở lại mặt nước và khơi thông luồng lạch.

Các nguồn tin địa phương cho biết ít nhất bốn tàu đi từ thành phố Port Said theo hướng Suez đã bị chặn lại vì sự cố nói trên.

Vào cuối tháng 3, tàu container Ever Given dài gần 400 m đã mắc kẹt tại kênh đào Suez gần một tuần, khiến Ai Cập thất thoát hàng trăm triệu USD, làm cản trở tuyến giao thông huyết mạch và chặn đứng chuỗi lưu thông hàng hóa. Quá trình giải cứu tàu Ever Given cũng đã khiến một nhân viên cứu hộ thiệt mạng.

Tàu Ever Given mắc kẹt ở kênh đào Suez vào cuối tháng 3. Ảnh: Maxar Technologies.

Ngày 29/3, kênh đào Suez được mở cửa lại cho tàu thuyền từ cả hai hướng, sau khi con tàu Ever Given được giải thoát khỏi bãi cạn và di chuyển đi.

Cuộc chiến pháp lý sau đó cũng diễn ra đầy căng thẳng khi tòa án Ai Cập ra lệnh thu giữ tàu Ever Given. Chính quyền Ai Cập yêu cầu bồi thường hơn 900 triệu USD , trong khi phía chủ tàu chỉ muốn trả 150 triệu USD .

Cuối cùng, Chủ tịch SCA Osama Rabie cho biết hai bên đạt thỏa thuận bồi thường gần 550 triệu USD .