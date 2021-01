Kẻ trốn truy nã lên mạng mua súng để phòng thân

Trong quá trình bỏ trốn, Tân đã lên mạng xã hội tìm mua một khẩu súng, 38 viên đạn và mang theo bên mình để phòng thân.

Ngày 6/1, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Phạm Ngọc Tân (27 tuổi, ở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra, ngày 20/8/2020, Tân bị Công an huyện Tháp Mười khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 1/4 trước cổng UBND huyện Tháp Mười. Trong quá trình điều tra, Tân bỏ trốn nên cảnh sát ra quyết định truy nã.

Khẩu súng cùng số đạn được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

5 tháng sau, Tân bị cảnh sát bắt giữ tại thị trấn Mỹ An. Khám xét trong người bị can, cảnh sát thu giữ khẩu súng cùng 38 viên đạn. Kết quả giám định cho thấy khẩu súng và số đạn nói trên có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.

Công an huyện Tháp Mười sau đó đã chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thụ lý.

Tân sau đó bị khởi tố tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Kết quả điều tra, Tân mua súng và đạn trên mạng xã hội để phòng thân trong quá trình trốn truy nã.