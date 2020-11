Kẻ nổ súng tại trạm BOT đối diện mức án nào?

Luật sư nhận định dù hành vi của Đại không gây ra hậu quả chết người, bị can vẫn có thể đối diện mức án cao nhất là tử hình theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015.

Liên quan tới vụ nổ súng tại trạm BOT thuộc địa phận xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, chiều 25/11, nghi phạm Bùi Xuân Đại (33 tuổi, ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã tới công an để đầu thú.

Theo dõi vụ việc, luật sư Hà Trọng Đại (Công ty Luật The Light) nhận định trong trường hợp này, cơ quan chức năng sẽ làm rõ động cơ gây án, ý chí thực hiện hành vi cũng như nhận thức của Đại về hậu quả có thể xảy ra khi thực hiện hành vi này.

Bị can Bùi Xuân Đại. Ảnh: FBNV.

"Đại sử dụng súng, hung khí có sức sát thương cao và có thể tước đoạt tính mạng người khác. Khẩu súng đã được chuẩn bị sẵn, chứng tỏ hành vi nổ súng của bị can là có chủ đích, nhằm tước đoạt mạng sống của đối thủ. Bên cạnh đó, vì có đầy đủ năng lực hành vi dân sự nên Đại đã nhận thức được hoặc buộc phải nhận thức được hậu quả chết người sẽ xảy ra khi thực hiện hành vi này", luật sư Đại phân tích.

Từ những phân tích trên, ông nhận định việc nổ súng không gây hậu quả khiến Bùi Huy Hoàng (19 tuổi, ở xã Bình Minh) tử vong nhưng hành vi của Bùi Xuân Đại vẫn đủ dấu hiệu cấu thành tội Giết người theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015.

Theo thông tin từ anh Bùi Xuân Hải (anh trai nạn nhân) cung cấp, Đại thừa nhận có mâu thuẫn với một nhóm khác. Tối 23/11, khi xe của Đại đối đầu xe của Hoàng, do tưởng Hoàng là đối thủ nên bị can đã nổ súng bắn nhầm khiến Hoàng trọng thương.

Điều này khiến nhiều người thắc mắc liệu mâu thuẫn có phải giữa chính Đại và nhóm thanh niên kia, hay bị can chỉ là người được thuê để giải quyết mâu thuẫn nên mới không rõ mặt đối thủ.

Trong trường hợp này, luật sư nhận định nếu Đại được thuê để giải quyết mâu thuẫn, bị can có thể đối diện hình phạt tối đa là tử hình theo quy định tại Điểm m, Khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Nếu xác định Đại phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 123, khung hình phạt áp dụng cho bị can sẽ là 7-15 năm tù.

Ngoài ra, luật sư cũng khẳng định việc Đại bắn nhầm Hoàng không phải tình tiết để xem xét giảm nhẹ hay thay đổi tội danh đối với bị can này.

Bác sĩ đếm được trên người Hoàng có khoảng 60-70 vết đạn và cho biết sẽ không thể gắp hết số đạn này ra khỏi cơ thể nạn nhân. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Về việc bồi thường dân sự, điều này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như gia cảnh của bị hại, khả năng lao động hay thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút do sức khỏe bị xâm phạm.

Trước mắt, Đại sẽ phải chi trả toàn bộ tiền viện phí cùng các chi phí điều trị khác như tiền thuốc men, tiền công chăm sóc hoặc thuê người chăm sóc hay tiền đi lại, ăn ở của người nhà, người chăm sóc cho nạn nhân. Căn cứ xác định khoản chi phí này sẽ dựa trên hóa đơn thanh toán.

Ngoài ra, bị can còn phải bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần cho phía bị hại do sức khỏe bị xâm phạm, theo quy định tại Điều 590 Bộ luật dân sự 2015. Mức bồi thường do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá 50 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, tức 74,5 triệu đồng.