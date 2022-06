Kẻ ngáo đá trộm xe cấp cứu bị khống chế như thế nào?

Cảnh sát 113 dùng phương tiện chắn lối đi, cản đường xe cấp cứu do thanh niên ngáo đá điều khiển và cảnh báo người dân xung quanh.

Nam thanh niên lái xe cấp cứu gây náo loạn đường phố Nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá cầm dao vào bệnh viện, lấy trộm xe cấp cứu ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Chiều 15/6, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã thông tin vụ nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá xông vào khuôn viên bệnh viện.

Vào trưa cùng ngày, thanh niên này đã xông vào siêu thị trong khuôn viên bệnh viện lấy con dao gọt trái cây và trở ra khu vực đậu xe tại cửa B.

Lợi dụng sơ hở tài xế đang chuẩn bị xe sẵn sàng để chuyển viện cho bệnh nhân, nam thanh niên này đã leo lên và điều khiển xe cấp cứu biển số 65E.0831 chạy đi.

Kẻ ngáo đá bị cảnh sát khống chế sau khi lái xe cứu thương tông vào gốc cây trước cổng bệnh viện. Ảnh: M.A.

Sự việc ngoài khả năng, nên bảo vệ bệnh viện gọi cho Công an phường Tân An đến. Cổng rào bệnh viện được đóng lại, xe 113 Công an quận Ninh Kiều đến, sau đó kêu gọi, vận động nam thanh niên đậu xe nhưng anh ta không chấp hành.

Nam thanh niên này lái xe tông vào cổng chính, ra đường Châu Văn Liêm. Cảnh sát đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ, sau đó bắt giữ nam thanh niên ngáo đá trong tình trạng kích động không tỉnh táo và đưa vào cấp cứu tại khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện.

Sự việc xảy ra đã gây vỡ cửa kính tại cửa C, hàng rào bảo vệ tại cổng A, xe cứu thương hư hỏng phần đầu.

Nguồn tin từ Công an TP Cần Thơ, thời điểm trên cảnh sát 113 dùng phương tiện chắn lối đi, cản đường xe cấp cứu do thanh niên đang điều khiển và cảnh báo người dân xung quanh. Sau khi ra khỏi bệnh viện, nam thanh niên tên là L.H.N. (ở quận Ninh Kiều) đã lái xe cứu thương chạy vòng qua các tuyến đường trong nội ô của thành phố.

Cảnh sát đã điều 3 xe tải, nhiều xe máy chuyên dụng để đón chặn ở các tuyến đường, khi đến đường Châu Văn Liêm, N. đã đâm xe vào gốc cây và bị khống chế, bắt giữ ngay tại chỗ.

Trong suốt quá trình truy đuổi, cảnh sát đã khống chế đối tượng kịp thời, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người dân.