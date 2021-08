'Kẻ hủy diệt' Arnold Schwarzenegger bị tẩy chay

Triển lãm thể dục Arnold Classic mất đi sự ủng hộ của một nhãn hàng sau phát ngôn gây tranh cãi từ Arnold Schwarzenegger.

Theo Daily Mail, công ty dinh dưỡng REDCON1 tuyên bố ngừng hỗ trợ cho các sự kiện thể dục của Arnold Schwarzenegger, sau phát ngôn liên quan đến tiêm chủng của ngôi sao trong cuộc phỏng vấn vừa qua.

Trước đó, trả lời CNN, diễn viên Kẻ hủy diệt chia sẻ rằng một loại virus (corona) đang giết người hàng loạt. Ông phát biểu: "Bạn có quyền không mang khẩu trang, nhưng biết không, bạn là kẻ khốn nếu không tuân thủ quy định đó. Bởi vì làm điều đó là cách bạn bảo vệ mình và bảo vệ những người Mỹ xung quanh".

Schwarzenegger cho rằng cách tốt nhất là phải tiêm vaccine, mang khẩu trang, rửa tay mọi lúc và giữ khoảng cách. Tuy nhiên, những quy định "làm mất đi sự tự do" và câu nói này của ông đã bị phản ứng tiêu cực.

Arnold Schwarzenegger bị công ty dinh dưỡng tẩy chay. Ảnh: The Hollywood Reporter.

Đáp lại phát ngôn của Schwarzenegger, Aaron Singerman - nhà sáng lập REDCON1 - viết trên Instagram: "Bất kỳ ai nói 'tước đoạt quyền tự do của bạn' đều không phải là người Mỹ, và REDCON1 là thương hiệu ủng hộ tự do. Chúng tôi ủng hộ quyền tự do và vì thế, chúng tôi không muốn Arnold đi ngược lại tôn chỉ này".

Singerman cho biết ông đã tham dự triển lãm thể dục Arnold Classic có trụ sở tại Ohio trong 15 năm và rót vốn tài trợ sự kiện trong vòng 10 năm qua.

"Chúng tôi chi hàng trăm nghìn USD để tài trợ chương trình này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng một người có niềm tin trái ngược với công ty chúng tôi" - Singerman tuyên bố.

Theo Daily Mail, Arnold Schwarzenegger đã nhiều lần chia sẻ quan điểm về việc phòng mắc Covid-19. Song, đây là lần đầu ông bị phản đối.