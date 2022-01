Kế hoạch giết chồng của người phụ nữ đa tình

Người đàn ông trung niên tử vong trong ôtô với phát đạn trúng đầu. Vụ việc có vẻ giống một tai nạn săn bắn, song cảnh sát nhận thấy nhiều điểm đáng ngờ.

Ngày 21/11/2000, nhân viên bảo vệ một khu săn hươu thương mại ở ngoại ô thành phố Fetus, hạt Jefferson County, bang Missouri (Mỹ), phát hiện Larry Holman (44 tuổi) chết trên ghế lái trong ôtô riêng ở một khoảng đất trống gần rừng. Một viên đạn đã găm vào đầu nạn nhân từ phía sau khi xe đang chạy khiến anh tử vong. Những mảnh kính rơi cách ôtô vài mét.

Nạn nhân là người mê săn bắn và sống hòa nhã với mọi người. Anh đi săn sau giờ làm việc. Vị trí mà anh tử vong thuộc khu vực hươu hay chạy qua. Vợ của Larry xác định anh không có thù oán với ai.

Tai nạn săn bắn hay mưu sát?

Ngoài một mẩu đạn trong hộp sọ nạn nhân, nhóm điều tra còn thấy một số mẩu đạn găm vào ghế lái. Dựa vào kích cỡ của đạn, họ xác định hung thủ sử dụng một loại súng săn hươu. Phải chăng một thợ săn nào đó đã vô tình bắn trúng Larry khi hướng mũi súng về phía một con hươu? Nếu đây là một tai nạn săn bắn, việc điều tra hung thủ sẽ trở nên rất khó khăn vì hàng nghìn người thường xuyên vào khu rừng này bắn hươu.

Larry Holman. Ảnh: TheCinemaHolic.

Kinh nghiệm phá án của nhóm điều tra cho thấy vụ bắn Larry không thể là tai nạn, vì đạn bắn vào đầu thường là phát bắn có chủ ý. Ngoài ra, đạn xuất phát từ một nòng súng trong rừng, xuyên kính rồi găm vào đầu nạn nhân khi ôtô đang chạy, cho thấy ai đó nhằm thẳng về phía Larry để bóp cò.

Tới tháng 2/2001, manh mối đầu tiên xuất hiện, và người cung cấp manh mối chính là Tammy, vợ góa của Larry. Người phụ nữ mất chồng kể rằng một người đàn ông thường xuyên gửi thư tình tới nhà cô sau khi Larry qua đời. Cô cung cấp những bức thư cho cảnh sát. Tuy nhiên, nhóm điều tra lại nhận thấy Tammy có nhiều biểu hiện không giống một người vợ vừa mới mất chồng. Họ thấy cô đã có tình nhân và anh chàng đó đã tới nhà cô để sống cùng.

Kiểm tra các thông tin liên quan tới Tammy và Larry, nhóm điều tra phát hiện anh đã ký một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với mệnh giá 125.000 USD . Điểm đặc biệt là số tiền bồi thường sẽ tăng lên 2 triệu USD nếu Larry tử vong khi săn hươu. Người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm là Tammy.

Randy Holman, anh trai của Larry, cũng nghĩ em trai là nạn nhân của một vụ mưu sát bằng khẩu súng săn hươu. Người này kể rằng vài ngày trước khi chết, Larry cùng anh đi săn hươu trong rừng và ai đó đã bắn một phát đạn sượt qua đầu Larry. Nghĩ rằng đó là đạn lạc của một thợ săn khác, Larry không để tâm nhưng vội vàng trở về nhà.

Thẩm vấn người tình đang chung sống với Tammy, cảnh sát nhận định anh ta không liên quan tới án mạng. Anh ta và Tammy là bạn học cùng lớp. Một người dân gọi điện thoại tới đường dây nóng của nhóm điều tra, nói rằng Tammy còn có mối quan hệ tình ái với một người bạn học nữa có tên Charlie Miller, cũng là một thợ săn hươu kỳ cựu.

Bước đột phá từ nhân tình của vợ nạn nhân

Sau đó, một manh mối quý giá bất ngờ xuất hiện. Một phụ nữ sống gần khu săn hươu kể rằng trước khi án mạng xảy ra khoảng 2 giờ, cô thấy một người đàn ông cầm súng săn di chuyển trong rừng.

Nhóm điều tra cho người phụ nữ xem ảnh một số nghi phạm, bao gồm Charlie Miller. Ngay lập tức, người phụ nữ xác định Charlie rất giống gã thợ săn mà cô đã thấy.

Tammy Holman (trái) cùng Charlie Miller. Ảnh: Fox News.

Tạm giữ Charlie Miller để điều tra, cảnh sát tịch thu 3 khẩu súng săn trong nhà nghi phạm. Kết quả đạn đạo cho thấy viên đạn găm vào đầu Larry cùng loại với đạn mà 3 khẩu súng bắn, song chưa thể kết luận khẩu nào là hung khí gây án. Bằng nghiệp vụ thẩm vấn, nhóm điều tra khiến Charlie bộc lộ sơ hở trong những lời khai và gã bất ngờ thừa nhận hành vi sát hại Larry.

Charlie là bạn học của Tammy và sống gần nhà cô. Gã thích Tammy nhưng suốt nhiều năm cô không đáp lại. Gần đây, đột nhiên Larry nhận lời yêu Tammy. Khi Tammy nói rằng Larry đã biết quan hệ tình cảm ngoài luồng và muốn Charlie giết chồng, gã đồng ý. Hai người thống nhất rằng Charlie sẽ phục kích Larry khi anh đi săn hươu rồi bắn để vụ việc giống như một tai nạn săn bắn.

Charlie từng bắn trượt Larry khi anh đi săn cùng anh trai vài ngày trước khi án mạng xảy ra. Lần phục kích thứ 2 của Charlie đã khiến Larry mất mạng. Tuy nhiên, sau khi Larry chết, Tammy lại đưa một người đàn ông khác về nhà nên Charlie cảm thấy đau đớn. Đó chính là lý do khiến gã quyết định nhận tội để vạch bộ mặt của người tình.

Do Charlie Miller thành khẩn khai báo và nhận tội, mức án của gã giảm từ chung thân xuống 25 năm tù vì tội giết người cấp độ hai. Tammy Holman, dù là chủ mưu, chỉ nhận mức án 7 năm tù vì tội thông đồng giết người do cô ta thỏa thuận với công tố viên rằng cô ta sẽ nhận tội để hưởng mức án nhẹ hơn so với hình phạt mà lẽ ra cô ta phải nhận.