Kế hoạch của Vũ trụ Điện ảnh DC bị phá sản

Trước sự thành công của Vũ trụ Điện ảnh Marvel thuộc nhà Disney, Warner Bros. phát triển mô hình điện ảnh của riêng họ với các siêu anh hùng từ DC Comics.

DC Extended Universe (DCEU) là khái niệm chỉ các phim siêu anh hùng thuộc DC Comics do hãng Warner Bros. sản xuất, đạo diễn Zack Snyder cầm trịch hầu hết dự án. Ban đầu, mô hình vũ trụ điện ảnh của "lão đại" truyền thông nước Mỹ mang tham vọng trở thành đối trọng của MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel).

Tuy nhiên, nhiều biến cố xảy ra, khiến kế hoạch dài hạn của họ bị phá sản.

Warner Bros. thất bại vì có bước đi vội vàng.

Mong muốn lật đổ sự thống trị của MCU

Warner Bros. sở hữu bản quyền của các nhân vật DC Comics, trong đó bao gồm siêu anh hùng nổi tiếng như Batman, Superman, Wonder Woman... Bên cạnh đó, thành công của bộ ba phim về Hiệp sĩ bóng đêm (The Dark Knight) chứng tỏ tiềm năng to lớn của thương hiệu để trở thành đối thủ Marvel Studios. Năm 2013, Warner Bros. ra mắt Man of Steel do Zack Snyder thực hiện, đánh dấu bộ phim đầu tiên của Vũ trụ DC mở rộng.

Đạo diễn người Mỹ từng chỉ đạo nhiều dự án phim sử thi, siêu anh hùng. Đặc điểm chung các tác phẩm của ông là sử dụng nhiều kỹ xảo để tạo ra cảnh phim nghệ thuật. Tiêu biểu, 300 (2006) được các nhà phê bình đánh giá cao trong phân cảnh hành dộng, chiến đấu mãn nhãn và chân thực.

Đạo diễn Zack Snyder có kinh nghiệm thực hiện các phim sử thi, siêu anh hùng.

Men of Steel thừa hưởng tinh hoa của những người tiền nhiệm. Phim ghi điểm với loạt trận chiến quy mô khốc liệt, tàn bạo. Ngoài ra, người hâm mộ DC Comics đánh giá cao việc Snyder khắc họa chiều sâu nhân vật Superman phiên bản điện ảnh. Qua đó, ông khéo léo tạo tiền đề cho những dự án tiếp theo trong cùng vũ trụ điện ảnh.

Tuy nhiên, doanh thu của Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) và Suicide Squad (2016) không đạt kỳ vọng nhà sản xuất, gián tiếp dẫn đến sự mất lòng tin giữa Warner Bros. và Snyder. Mặt khác, việc khai thác vội vàng dàn nhân vật từ các nhóm siêu anh hùng, phản anh hùng khiến khán giả đại chúng khó nắm bắt tiểu sử, tính cách của họ.

Đối chiếu với dòng thời gian MCU, trong 3 năm, Marvel Studios dành 5 phim riêng để giới thiệu nhân vật trước khi có màn tái hợp tại Avengers (2012). Còn Warner Bros., họ vội vã tập hợp các anh hùng trong Justice League (2017) khi chỉ có phim riêng duy nhất của Superman.

Những phim đầu tiên của dự án không đạt thành công như mong muốn.

Phong trào #ReleaseTheSnyderCut

Trong quá trình thực hiện dự án Justice League, con gái Zack Snyder tự tử do trầm cảm, buộc ông phải rời dự án. Warner Bros.thay ghế đạo diễn, mời Joss Whedon - đạo diễn 2 phần Avengers đầu tiên - để tiếp tục. Khi ra mắt, Justice League nhận thất bại về mặt doanh thu lẫn nội dung.

Tại thời điểm đó, tin đồn nhà sản xuất cắt bớt bản phim gốc của đạo diễn Zack Snyder rộ lên sau loạt cảnh trong trailer nhưng không có trong bản chiếu rạp. Bên cạnh đó, chính Snyder thường xuyên cập nhật những hình ảnh không có trong phim, khiến người hâm mộ phẫn nộ, khởi nguồn cho phong trào #ReleaseTheSnyderCut.

Phong trào #ReleaseTheSnyderCut bùng nổ trên toàn cầu sau thất bại của Justice League.

Mục đích của xu hướng là làm áp lực buộc Warner Bros. công chiếu bản phim gốc, “đúng tầm nhìn” của đạo diễn Zack Snyder. Người hâm mộ trên toàn thế giới đã lan tỏa tại các sự kiện lớn nhỏ khắp nơi, từ những trận bóng đá, giải thể thao điện tử đến việc thuê máy bay treo biểu ngữ ở sau đuôi. Phong trào có độ phủ sóng rộng hơn khẩu hiệu “WengerOut” trong bóng đá.

Trong giai đoạn đầu của sự kiện, nhiều cây viết trên thế giới đã chế nhạo, châm biếm về tính xác thực của tin đồn. Song đồng nghiệp, người hâm mộ của Zack Snyder giữ vững niềm tin về bản phim gốc. Phong trào bắt đầu từ năm 2017 và kết thúc vào năm 2021, thời điểm bản gốc của đạo diễn người Mỹ được công chiếu trên nền tảng trực tuyến với tựa đề Zack Snyder’s Justice League. Thời lượng phim dài 4 tiếng so với 2 tiếng của bản chiếu rạp.

Không phụ lòng người hâm mộ, Zack Snyder’s Justice League có màn trình diễn xuất sắc về mọi mặt.

Dấu hiệu khởi sắc sau khi từ bỏ mô hình Vũ trụ Điện ảnh

Sau thất bại của các phim đầu tiên, Warner Bros. thông báo các dự án đơn lẻ không thuộc vũ trụ điện ảnh DCEU. Điều này vô tình tạo nên thành công, cứu cánh hãng sản xuất đang chịu thiệt hại về doanh thu. Điển hình, Aquaman (2018), Shazam (2019) gặt hái thành công về mặt thương mại khi thu về hơn 1,4 tỷ USD .

Đặc biệt, Joker (2019) thắng lớn về mọi mặt. Phim nhận đề cử Oscar cho Phim xuất sắc năm 2020, tài tử Joaquin Phoenix có Oscar cho Nam chính xuất sắc đầu tiên trong sự nghiệp. Ngoài ra, tác phẩm là phim dán nhãn R (không dành cho người dưới 17 tuổi) đầu tiên thu về 1 tỷ USD dù bị cấm chiếu tại thị trường Trung Quốc.

Phim Joker gây tiếng vang trên khắp các liên hoan phim.

Mặt khác, việc mời James Gunn - đạo diễn Guardians of the Galaxy - làm lại phim về Biệt đội Cảm tử đã nhận về phản ứng tích cực từ khán giả, tạo tiền đề cho chuỗi series phim truyền hình về các nhân vật phụ như Peacemaker trong The Suicide Squad (2021).

Tương tự, The Batman (2022) nối dài chuỗi thành công cho Warner Bros. khi thu về gần 800 triệu USD trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên thế giới. Bên cạnh đó, phim được đánh giá cao về mặt nội dung lẫn giá trị điện ảnh. Tài tử Robert Pattinson là điểm sáng của tác phẩm, khi hóa thân thành công Người Dơi trong giai đoạn đầu của sự nghiệp.

The Batman tạo nên kỳ tích trong thời điểm đại dịch hoành hành.

Warner Bros. có dấu hiệu khởi sắc, song thời gian gần đây hãng gặp rắc rối trong các vấn đề diễn viên, gây ảnh hưởng nặng nề đến các dự án liên quan đến DC. Tiêu biểu, vụ kiện tụng giữa Johnny Depp - Amber Heard ảnh hưởng trực tiếp đến thương hiệu Fantastic Beasts và dự án Aquaman 2 (2023).

Nam diễn viên thủ vai người hùng tia chớp, Ezra Miller, đang vướng phải các vấn đề pháp lý, khiến phim The Flash phải dời lịch.