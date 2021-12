Kẻ giết người bỏ trốn ở An Giang bị bắt

Cơ quan điều tra xác định bị can giết người ở An Giang có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Người này bị cảnh sát bắt giữ sau hơn 4 tháng bỏ trốn.

Ngày 18/12, cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang di lý Nguyễn Văn Hà (37 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) từ tỉnh Kiên Giang về địa phương này để điều tra về tội Giết người.

Theo cơ quan điều tra, sáng 13/8, anh Lê Minh Bình (48 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) gặp Hà khi đi bắt cá ngoài đồng. Do có mâu thuẫn từ trước nên 2 bên xảy ra xô xát.

Nguyễn Văn Hà. Ảnh: Tiến Tầm.

Khi bị anh Bình dùng khúc gỗ đuổi đánh, Hà mở cốp xe máy lấy một con dao nhọn đâm vào bụng đối phương. Người dân xung quanh đưa anh Bình đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Hà sau đó bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh truy nã vào ngày 15/12. Chiều 17/12, cảnh sát bắt được bị can tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang.

Trước khi đâm chết anh Bình, Hà có 7 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.