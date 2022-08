Kẻ cướp iPhone sa lưới sau gần 24 giờ gây án

Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Công Hữu (2005, trú Ba Tơ, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Dù đối tượng rất ranh ma, song bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Công an quận Liên Chiểu đã bắt được Hữu sau khoảng 24 giờ gây án.

Ngày 16/8, Công an phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) tiếp nhận tin báo của anh Bùi Trung Kiên (2007, trú phường Hòa Khánh Nam) về việc bị người khác chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, ngày 15/8, anh Kiên đăng bán chiếc ĐTDĐ iPhone 11 trên mạng xã hội Facebook.

Đến khoảng 21h ngày 16/8, một nam thanh niên liên hệ với anh Kiên muốn đổi chiếc điện thoại ĐTDĐ iPhone 6S Plus đang sử dụng và bù thêm 7 triệu đồng để lấy chiếc ĐTDĐ iPhone 11 của anh Kiên rao bán. Sau khi thỏa thuận, nam thanh niên hẹn Kiên đến quán cà phê “N Coffee” trên đường Phạm Như Xương (phường Hòa Khánh Nam) để giao dịch. Tại đây, 2 bên trao đổi ĐTDĐ để kiểm tra và lợi dụng lúc anh Kiên đang kiểm tra máy, Hữu viện cớ đi ra ngoài rồi phóng xe bỏ chạy.

Đối tượng Hữu cùng tang vật tại cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Hòa Khánh Nam và Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu đã tiến hành truy xét đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đối tượng cướp chiếc ĐTDĐ của anh Kiên là Huỳnh Công Hữu (2005, trú huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi). Đến tối 17/8, với sự phối hợp của Công an huyện Ba Tơ, đối tượng Hữu đã bị cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu bắt giữ.

Qua đấu tranh, Hữu khai nhận, sau khi thỏa thuận đổi ĐTDĐ của mình và bù thêm 7 triệu đồng để lấy ĐTDĐ của anh Kiên và hẹn địa điểm giao dịch, Hữu mượn xe máy BKS 92H7-1814 của anh Đinh Văn Rin (1991, trú Hiệp Đức, Quảng Nam) đến quán cà phê “N Coffee”. Tại đây, trong lúc trao đổi ĐTDĐ để kiểm tra máy, Hữu thực hiện hành vi như đã nêu trên. Sau khi chiếm đoạt được ĐTDĐ, Hữu mang xe trả lại cho anh Rin rồi đón xe khách ngay về nhà tại huyện Ba Tơ cho đến lúc bị bắt.

Theo Thượng tá Ngô Văn Công - Trưởng Công an quận Liên Chiểu, đối tượng Hữu là lao động phổ thông, ra Đà Nẵng làm nghề thợ sắt. Vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân, nên đã nghĩ ra việc cướp giật tài sản.

Để thực hiện hành vi, đối tượng không chỉ dựng lên kịch bản lừa bị hại hòng cướp giật tài sản mà sau khi thực hiện hành vi, đối tượng lập tức rời khỏi Đà Nẵng để lẩn trốn. Chưa hết, trước khi ra tay, đối tượng còn xóa hết mọi tài liệu, dữ liệu trong chiếc máy của mình để tránh bị cơ quan chức năng truy xét. Song, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu đã nhanh chóng làm rõ vụ việc và bắt giữ đối tượng sau chưa đầy 24 giờ gây án.