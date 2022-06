Kẻ cướp ẩn náu tại trung tâm cai nghiện

Xông vào nhà đâm người phụ nữ nhiều nhát, Danh lấy vàng đem bán rồi trốn vào trung tâm cai nghiện để ẩn náu. Khi bị cảnh sát bắt, nghi phạm tỏ ra bất ngờ.

Ngày 29/6, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tạm giữ Vương Văn Danh (36 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cảnh sát, Danh là nghi phạm xông vào căn nhà ở xã Bình Hưng, dùng dao đâm người phụ nữ nhiều nhát để cướp tiền, vàng.

Tiếng kêu cứu trong đêm

Theo điều tra, tối 26/6, bà L.T.T.H. (ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) đứng trước cửa nhà, nghe tiếng kêu cứu thảng thốt. Người phụ nữ chạy đến xem, thì phát hiện hàng xóm của mình là bà T.T.T.T. (38 tuổi, quê Trà Vinh) đang cố sức bò ra khỏi nhà, trên người có nhiều vết thương.

Lúc này, bà H. hô hoán hàng xóm cùng hỗ trợ, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu và trình báo công an.

Kẻ cướp tấn công người phụ nữ. Ảnh: Cắt từ camera.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Hưng cử lực lượng đến hỗ trợ nạn nhân, bảo vệ hiện trường và thông báo tình hình lên Công an huyện Bình Chánh. Ban chỉ huy Công an huyện Bình Chánh chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của huyện vào cuộc điều tra.

Qua làm việc với nạn nhân và nhân chứng, cảnh sát bước đầu xác định trong lúc bà T. đang ở nhà, thì một thanh niên đi xe máy tới, xông vào nhà rút súng đe dọa, buộc giao tài sản.

Khi phát hiện khẩu súng giả, người phụ nữ chống trả quyết liệt buộc nghi phạm rút thêm dao tấn công. Kẻ cướp sau đó lấy đi bộ vòng vàng cimen, nhẫn vàng cùng một số tiền mặt rồi rời đi.

Trước vụ cướp tài sản có tính chất manh động, ban giám Đốc Công an TP.HCM chỉ đạo đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự gấp rút thành lập tổ điều tra phá án.

Tổ công tác gồm Phòng PC02 trong đó Đội Cảnh sát đặc nhiệm (Đội 3) là chủ công phối hợp với Công an huyện Bình Chánh lên phương án thu thập tài liệu, hình ảnh nghi phạm. Camera dọc các tuyến đường nghi phạm tẩu thoát cũng được thu thập.

Sau 2 ngày điều tra, nghi phạm Vương Văn Danh bị bắt giữ tại một địa điểm ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Ẩn náu trong trung tâm cai nghiện

Tại cơ quan điều tra, Danh khai từng có tiền án về tội Cướp giật tài sản và nghiện ma túy. Bị tái nghiên, anh ta cần tiền nên nảy ra ý định cướp tài sản.

Ngày 26/6, Danh đến tiệm tạp hóa mua cây súng đồ chơi trẻ em với giá 40.000 đồng, sau đó lái xe đi tìm con mồi. Khi đến công viên Phú Lâm, nghi phạm nhặt thêm con dao xếp dài khoảng 15 cm.

Danh bất ngờ khi bị cảnh sát bắt trong trung tâm cai nghiện. Ảnh: T.L.

Khi nhắm đủ phương tiện gây án, Danh chạy xe về hướng huyện Bình Chánh. Thấy nhà chị T. mở cửa, nghi phạm vào nhà cầm súng nhựa uy hiếp.

Bị nạn nhân phản kháng, T. dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát rồi cướp vàng, tiền. Gây án xong, Danh mang số vàng cướp được đi bán với giá 13,2 triệu đồng rồi bỏ trốn nhiều nơi.

Sau đó, Danh nghĩ trốn vào trại cai nghiện, thì công an sẽ không tìm ra. Vì thế, nghi phạm đóng tiền xin vào trung tâm cai nghiện ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tối 28/6, tổ cảnh sát ập vào trung tâm cai nghiện bắt giữ Danh.

“Khi bị bắt, danh tỏ ra bất ngờ vì không nghĩ cảnh sát có thể tìm ra được hắn trong trại cai nghiện”, cán bộ điều tra chia sẻ.