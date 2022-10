KCNA: Triều Tiên bắn tên lửa là để tự vệ

Triều Tiên hôm 8/10 cho biết các vụ thử tên lửa của nước này là để tự vệ trước các mối đe dọa quân sự từ Mỹ và không ảnh hưởng đến sự an toàn của các quốc gia và khu vực lân cận.

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên công bố hồi tháng 1. Ảnh: KCNA.

"Các vụ thử tên lửa của chúng tôi là biện pháp tự vệ thông thường, đã được lên kế hoạch để bảo vệ an ninh đất nước và hòa bình khu vực khỏi các mối đe dọa quân sự trực tiếp từ Mỹ", Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn của cơ quan quản lý hàng không nước này cho biết.

Người này cũng cho biết thêm: “(Các vụ thử tên lửa) không gây ra bất kỳ mối đe dọa hoặc tổn hại nào đến an toàn hàng không dân dụng, cũng như an toàn của các quốc gia và khu vực lân cận, do đã xem xét đầy đủ về an toàn hàng không dân dụng (trước khi tiến hành)”.

Theo KCNA, thông điệp này nhằm đáp trả việc Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) gần đây lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Cơ quan này cho rằng các vụ phóng tên lửa gây ra rủi ro an toàn nghiêm trọng cho hàng không dân dụng quốc tế.

Bình Nhưỡng đã bắn gần 40 tên lửa đạn đạo trong khoảng 20 sự kiện bắn thử khác nhau trong năm nay. Ảnh: Yonhap.

Hôm 7/10, Mỹ cũng đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Triều Tiên để đáp trả vụ phóng tên lửa mới nhất của nước này.

Bình Nhưỡng đã bắn gần 40 tên lửa đạn đạo trong khoảng 20 sự kiện bắn thử khác nhau trong năm nay.

Hôm 6/10, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa tầm ngắn về phía biển. Vụ phóng diễn ra sau khi Triều Tiên lên án Washington vì triển khai tàu sân bay USS Ronald Reagan gần nước này, theo Reuters.

Vụ bắn tên lửa đạn đạo ngày 6/10 là lần thử vũ khí thứ 6 của Triều Tiên trong vòng chưa đầy hai tuần.

Trước đó, hôm 4/10, Triều Tiên cũng đã gây xôn xao khi bắn tên lửa tầm trung qua Nhật Bản. Vụ việc đã khiến Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác lên án mạnh mẽ.