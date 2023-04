Katy Perry bị chỉ trích thô lỗ và trịch thượng.

Theo Radar Online, việc Katy Perry liên tục vấp tranh cãi trong phát ngôn nhận xét thí sinh - gần nhất là câu nói vô duyên về Sara Beth Liebe - khiến các nhà sản xuất lo ngại, bức xúc. "Họ cân nhắc thay thế cô ấy để khán giả hài lòng", nguồn tin nói.

Cánh phóng viên đã liên hệ với kênh ABC, Disney và cả Katy Perry để nghe phản hồi, song tất cả đều chưa lên tiếng.

Ghi nhận trên mạng xã hội vào ngày 21/4, nhiều bình luận chỉ trích ca sĩ Firework và yêu cầu cô rời ghế nóng. Mirror dẫn ý kiến của khán giả: "Tôi không xem American Idol nữa, vì mỗi lần Katy Perry xuất hiện cô ấy lại hành động thô lỗ với thí sinh. Chuyện đó là sao vậy?".

"Gần đây mọi người có theo dõi American Idol không? Tôi vừa xem một số tập. Katy đúng là tỏ thái độ khó chịu, thô lỗ và trịch thượng", người khác viết.

Hồi đầu tháng 4, thí sinh Sara Beth Liebe xin rút lui khỏi chương trình Thần tượng âm nhạc Mỹ. Cô thẳng thắn chia sẻ trước bộ 3 giám khảo: "Tham gia chương trình là cơ hội thực sự tuyệt vời, nhưng đây sẽ là buổi biểu diễn cuối cùng của tôi. Tôi sẽ về nhà với những đứa con của mình. Chúng đang cần tôi. Vì vậy, cảm ơn mọi người rất nhiều".

Đáng nói, Beth Liebe bỏ thi sau khi nhận phải câu đùa cợt vô duyên của giám khảo nữ duy nhất cách đó không lâu. Cụ thể, trong vòng audition, khi thí sinh này tiết lộ mình là mẹ 3 con, Perry tỏ ra rất sốc và làm hành động như thể sắp ngã xuống bàn. “Cô gái ơi, em có bầu nhiều quá rồi đấy”, Perry trêu chọc.

Katy Perry được trả hàng triệu USD để làm giám khảo American Idol từ mùa thứ 16 vào năm 2018. Tuy nhiên, cô liên tục bị chỉ trích chiêu trò, làm lố, ăn nói không giữ ý tứ. Cô thường xuyên gây bức xúc khi mải mê tán tỉnh nhiều thí sinh từ vòng thử giọng tới phần biểu diễn trên sân khấu.

