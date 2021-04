Karik và Only C: Ai cứu ai?

Phần rap của Karik giúp “Có lẽ anh chưa từng” của Only C sinh động hơn. Song, không thể phủ nhận Only C sau gần 2 năm vắng bóng đã có nhiều thay đổi tốt hơn.

Review

Loại hình: Music Video

Thể loại: Pop Ballad, Rap

Sáng tác: Only C, Karik

Sản xuất âm nhạc: Only C

Đạo diễn: Phan Lên

Đánh giá: 7,5/10

Only C vừa trở lại với sản phẩm âm nhạc mới Có lẽ anh chưa từng sau gần 2 năm vắng bóng thị trường, kể từ Đau để trưởng thành. Màn “come back” đáng được chờ đợi do Only C từng là gương mặt khá thiện chiến của thị trường âm nhạc, tác giả của những bản hit bắt “trend”, tiệm cận tai nghe của số đông.

Gần hai năm Only C ẩn dật, thị trường âm nhạc tương đối sôi nổi. Cuộc chiến MV từng trải qua giai đoạn khốc liệt hơn bao giờ hết, trong khi thể loại và xu hướng âm nhạc cũng đã có nhiều thay đổi. Nhạc điện tử và ballad vẫn được ưa chuộng nhưng được cho không còn hoàng kim như vài năm trước, trong khi rap đang lên ngôi.

Only C vốn có kinh nghiệm hợp tác với rapper, anh và Karik từng là cặp đôi ăn ý, đã làm nên ca khúc “làm mưa làm gió” Anh không đòi quà ở vào thời điểm 7 năm trước khi nhạc rap còn chưa có vị thế như hiện nay.

Lần này, Only C trở lại với cú tái bắt tay cùng cộng sự Karik. Sản phẩm đang gây tranh cãi về chuyện đoạn rap của Karik hay phần ballad của Only C mới đáng nghe và khiến bài hát cuốn hút hơn.

Only C trở lại sau gần 2 năm im ắng.

Nhạc mộc mạc, giọng hát Only C có nhiều cải thiện

Có lẽ anh chưa từng do Only C hát kiêm vai trò sáng tác âm nhạc. Anh cũng là người thể hiện toàn bộ phần lời pop ballad trong ca khúc, riêng phần rap do Karik viết lời và thi triển.

Ca khúc mở đầu với đoạn solo instrumental (nhạc cụ), Only C đã chọn cách dải tiếng guitar mộc mạc. Guitar cũng là nhạc cụ chính được sử dụng trong bản phối lần này của nam producer kiêm ca sĩ.

Only C cất giọng từ verse đầu tiên không thực sự ấn tượng. Melody (giai điệu) được xử lý theo hướng giản dị ở verse đầu và đẩy dần cao trào từ chorus (điệp khúc). Trong sự thay đổi về tiết tấu, Only C cũng chuyển sang cách hát bùng nổ và phiêu hơn ở những đoạn sau.

Đặc biệt sau phần rap của Karik, giọng hát của Only C trong sự lặp lại của chorus và đoạn cuối của bài gây bất ngờ với nhiều người nghe. Anh làm chủ những câu hát do chính mình viết ra, hát như dồn nén cảm xúc.

Nếu ở đoạn đầu, OnlyC bắt giọng vào khá đơn điệu, có chút rời rạc vì âm sắc giọng nam không đẹp, ở phần cuối khi cảm xúc được tập trung, anh hát thuyết phục và ấn tượng hơn nhiều.

Only C từ trước đến nay chưa bao giờ là giọng nam xuất chúng. Anh thực tế vẫn được biết đến nhiều hơn với vai trò producer, nhạc sĩ. Không có âm sắc đẹp, không có màu giọng quá đặc biệt, quãng giọng cũng có nhiều hạn chế khiến Only C từng tự mình cản trợ mình trong những bài hát mà anh vừa hát vừa thể hiện.

Nhưng Có lẽ anh chưa từng khắc phục được phần nào những hạn chế đó. Only C sau gần 2 năm vắng bóng và cả một giai đoạn mà anh từng chia sẻ là khủng hoảng, gặp vấn đề về tâm lý, nay đã trở lại và lợi hại hơn trong xử lý giọng hát của mình.

Nếu tiếp tục hoàn thiện, tiếp tục có những ca khúc phù hợp, vai trò ca sĩ của anh sẽ được định danh tốt hơn trong tương lai.

Karik sử dụng 2 flow khác nhau trong phần rap.

Karik giúp bài hát thêm sâu lắng

Only C mang đến một bản ballad êm dịu với ca từ tự sự, Karik trong phần rap của mình cũng không đi lệch tông đó. Cả hai từng hợp tác trong Anh không đòi quà, Quan trọng là thần thái hay Yêu đơn Phương, Only C tỏ ra hiểu Karik và ngược lại huấn luyện viên Rap Việt cũng rất hiểu cộng sự thân thiết của mình.

Cả hai cùng tạo nên sự lãng mạn, cùng thể hiện hình ảnh người đàn ông trưởng thành trong ca khúc. Họ đồng cảm với nhau trong một sáng tác về tình yêu đượm buồn. Sau những đổ vỡ, tiếc nuối, bâng khuâng là cảm xúc khó tránh.

Nhưng nếu Only C như tự vấn, tự trách bản thân: “Có lẽ anh chưa từng yêu thương em / Có lẽ anh chưa từng yêu thương em / Có lẽ anh chưa từng quan tâm em / Có lẽ anh chỉ làm em đau đớn / Có lẽ anh chưa từng…”

Karik lại sẵn sàng xin lỗi: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì/ Anh xin lỗi vì ngày đó đã không thấu hiểu điều em nói / Xin lỗi thời gian bên nhau đã để em chịu quá nhiều điều thiệt thòi / Những điều đơn giản em mong muốn, tới giờ anh vẫn nghĩ đến”.

Karik tiếp tục theo đuổi lối rap ít kỹ thuật, rất ít đan vần hoặc chỉ có vần đơn (trong câu và cuối câu): “Anh từng mong hai ta sẽ luôn thương nhau / Giờ cũng do anh mà hôm nay ta mang bao thương đau / Nếu biết trước có hôm nay, anh ước đã không buông tay / Trong cơn say, anh nơi đây / Mang nỗi nhớ, cứ bủa vây từng ngày”.

Trong phần rap của mình, Karik dùng 2 flow (nhịp rap) khác nhau. Verse đầu tiên, rapper sử dụng flow quen thuộc, thường thấy trong một số bản rap của anh. Verse thứ hai đẩy mạnh về giai điệu, Karik có cách xử lý giọng khác với verse đầu tiên. Phần thể hiện này nhận được phản hồi tích cực.

Không ngẫu nhiên mà trên mạng có nhiều ý kiến cho rằng Karik đã cứu bài hát với phần rap của mình.

Song phải ghi nhận sau những cú hợp tác, kể cả có những thành bại khác nhau, Karik và Only C đến nay vẫn cho thấy là hai gương mặt đồng điệu trong âm nhạc, hiểu nhau và biết bù trừ cho nhau trong sản phẩm chung. Và một ca khúc đáng nghe rõ ràng là sự cộng hưởng của cả hai.

Kiều Minh Tuấn và Tú Hảo diễn xuất trong MV.

Kịch bản tốt trong mặt bằng MV

MV Có lẽ anh chưa từng do Phan Lên đạo diễn với sự góp mặt của hai diễn viên Kiều Minh Tuấn và Tú Hảo, nội dung lấy cảm hứng từ câu chuyện về người nhân bản.

Theo đó, người vợ do Tú Hảo đảm nhận đã mãi mãi ra đi trong một tai nạn hỏa hoạn nhưng người chồng do Kiều Minh Tuấn đóng vẫn một mình hồi tưởng lại những hồi ức đẹp đẽ trong căn nhà cũ và tìm cách nhân bản cơ thể người vợ để được gặp lại người mình yêu thương dù chỉ một lần.

Xen kẽ với những giây phút chờ đợi người vợ được nhân bản, Kiều Minh Tuấn cũng hồi tưởng lại loạt khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc và cả khổ đau cả hai đã trải qua.

Kết của MV là cú “twist”. Thực ra, không chỉ nhân vật của Tú Hảo là người nhân bản, mà chính Kiều Minh Tuấn - người luôn nghĩ rằng mình vẫn còn sống và luôn cố gắng nhân bản người vợ - thực ra cũng chỉ là người nhân bản.

Căn nhà của cả hai đã bị thiêu rụi sau một trận tranh cãi, người duy nhất còn sống sót chính là con trai, nhân vật do Only C đảm nhận. Người con trai đã cố gắng nhân bản bố và mẹ của mình để hai người được gặp lại nhau.

Có lẽ anh chưa từng có kịch bản tốt, gây bất ngờ với người xem. Chủ đề người nhân bản từng được khai thác nhiều ở phim ảnh. Ở mặt trận MV Việt, đây là câu chuyện mới với hướng khai thác mới.