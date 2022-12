Viện Nghệ thuật Chicago đã ra quyết định thu hồi bằng tiến sĩ danh dự của Kanye West sau hàng loạt phát ngôn gây tranh cãi trong cộng đồng.

Kanye West bị thu hồi bằng tiến sĩ. Ảnh: Metro UK.

Theo Page Six, Kanye West đã mất bằng tiến sĩ danh dự sau những phát ngôn gây tranh cãi đối với cộng đồng Do Thái và người da đen. Năm 2015, West được Viện Nghệ thuật Chicago (SAIC) trao bằng tiến sĩ danh dự cho những đóng góp to lớn cho nghệ thuật và văn hóa.

Trong thông báo chính thức, chủ tịch SAIC là Elissa Tenny giải thích với TMZ rằng rapper 45 tuổi đã có những hành vi đáng lo ngại. Kanye West đã đưa ra những phát ngôn không phù hợp với sứ mệnh và các tiêu chuẩn về giá trị cộng đồng của Viện Nghệ thuật Chicago. Cô cho biết thêm sự việc là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử 80 năm của nhà trường.

Kanye West bị Viện Nghệ thuật Chicago thu hồi bằng tiến sĩ danh dự. Ảnh: Page Six.

“Đây là một quyết định khó thực hiện và đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Chúng tôi tôn trọng quyền được bày tỏ ý kiến ​​​​và quan điểm cá nhân. Dẫu vậy, mức độ nghiêm trọng trong các vụ việc của Kanye West cho thấy rõ việc hủy bỏ là cần thiết”, cô nói.

Hồi tháng 10, rapper All of the Lights trở thành chủ đề nóng sau loạt bài đăng về người Do Thái trên mạng xã hội Twitter. Tuần trước, West đã dành lời ca ngợi Adolf Hitler khi tiết lộ bản thân cảm thấy đồng tình với một số quan điểm của nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa phát xít.

Bên cạnh đó, người sáng lập thương hiệu Yeezy cũng khiến cộng đồng người da đen khó chịu khi mở bán áo phông mang thông điệp White Lives Matter. Kanye West cho rằng George Floyd qua đời vì sử dụng thuốc giảm đau fentanyl thay cho kết luận cựu sĩ quan Derek Chauvin tác động vật lý lên vùng cổ.