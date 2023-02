Kang Min Kyung phản hồi thông tin gia đình bị kiện vì lừa đảo

Theo Newsen, thông qua công ty quản lý, ca sĩ Kang Min Kyung lên tiếng về tin tức bố và anh trai của cô bị kiện. Thành viên nhóm Davichi khẳng định không liên quan đến công việc kinh doanh của người thân.

Công ty Wake One Entertainment tuyên bố: "Kang Min Kyung đã nhiều lần bị ảnh hưởng bởi tình trạng tài chính của bố ruột kể từ khi ra mắt ở tuổi 18. Sau khi chịu đựng quá nhiều, cô đã cắt liên lạc. Tuy nhiên, cô vẫn thay ông trả nợ để đền bù cho các nạn nhân. Các hoạt động của Kang Min Kyung dưới tư cách người nổi tiếng và đại diện công ty Avie Muah không dính dáng đến việc kinh doanh của người bố. Cô cũng không biết gì về vụ việc mới nhất này".

Ngoài ra, công ty cũng cho biết sẽ kiên quyết xử lý mọi vấn đề phát sinh từ việc lợi dụng sự nổi tiếng của Kang Min Kyung. Lý do ca sĩ lên tiếng là để ngăn chặn có thêm các nạn nhân trong tương lai.

SBS đưa tin vào ngày 6/2, bố và anh trai của Kang Min Kyung bị kiện bởi 19 nhà đầu tư. Hiện người bố bị bắt giữ vì tội lừa đảo. Hai người này đã phủ nhận các cáo buộc và kiện ngược lại.

Theo SBS, họ cùng thành lập một công ty phát triển bất động sản. Năm 2017, thông qua môi giới, các nạn nhân đầu tư tổng cộng 1,2 tỷ won vào khu rừng ở tỉnh Gyeonggi-do, thuộc sở hữu của người bố và anh trai.

Hợp đồng cam kết khu đất sẽ được phát triển thành nhà ở trong vòng 2 năm, nếu không, nhà đầu tư được hoàn trả gấp đôi số tiền. Tuy nhiên, 6 năm trôi qua, tình trạng khu đất vẫn giữ nguyên. Sau khi người môi giới bị bắt, các nhà đầu tư tìm đến gia đình nữ ca sĩ để đòi bồi thường. Nhưng bố của Kang Min Kyung thông báo hợp đồng chỉ có hiệu lực giữa ông và giám đốc viện đấu giá.

"Tôi không biết các nhà đầu tư là ai. Tôi chỉ ký hợp đồng với giám đốc của viện đấu giá. Nhưng sau đó những người mà tôi không quen biết lại đến gặp tôi để xin tiền. Tôi cũng không hứa đền bù gấp đôi. Đó là chỉ là một ý tưởng nảy ra trong quá trình thảo luận", ông này nói.

Theo Soompi, bố của Kang Min Kyung cũng từng bị một tổ chức tôn giáo kiện vì lừa đảo gần 450 triệu won vào năm 2016. Tuy nhiên, ông được tuyên bố vô tội.

6 cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.