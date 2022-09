JYP Entertainment mất vị thế

Sự thay đổi trong chiến lược là lý do chính khiến nhóm nhạc nữ của JYP Entertainment dần đánh mất sức nóng với công chúng Hàn Quốc.

Ngày 31/8, Sports Kyunghyang đưa tin toàn bộ nhóm nhạc nữ trực thuộc JYP Entertainment, một trong số ông lớn của ngành công nghiệp thần tượng Hàn Quốc, đều đã quay trở lại đường đua âm nhạc.

Ngày 15/7, ITZY phát hành ca khúc mới Sneakers. Ngày 26/8, TWICE cho ra mắt mini-album thứ 11 Between 1&2. Không lâu sau đó, NMIXX - nhóm nhạc nữ tân binh của JYP - đưa ra thông báo về màn trở lại đầu tiên của nhóm kể từ khi ra mắt. Nhóm dự kiến công bố đĩa đơn mới ENTWURF vào ngày 19/9.

JYP Entertainment từng được coi như cái tên bảo chứng cho thành công của thần tượng nữ. Tuy nhiên, trước bối cảnh cạnh tranh gay gắt tại ngành công nghiệp Kpop, công chúng cho rằng danh hiệu này của JYP đã phần nào suy giảm.

Do vậy, khi 3 nhóm nhạc nữ trực thuộc JYP Entertainment liên tiếp phát hành sản phẩm âm nhạc mới, sự chú ý của công chúng đổ dồn vào việc liệu NMIXX có thể giúp JYP khôi phục lại danh hiệu "công ty đào tạo nhóm nhạc nữ hàng đầu" hay không.

Màn trở lại im ắng của TWICE

Không lâu sau khi trở lại, TWICE vướng vào tranh cãi liên quan tới trang phục. Những bộ áo, váy bó sát theo mốt lộ nội y mà nhóm diện trong đợt quảng bá lần này bị khán giả Hàn Quốc chỉ trích là "quá hở hang và nhạy cảm, nhìn như đang mặc áo lót nhảy múa".

Tuy nhiên, trái ngược với ồn ào trên Internet, Talk that Talk - ca khúc chủ đề trong album Between 1&2 - ghi nhận thành tích khá ảm đạm trên bảng xếp hạng âm nhạc nội địa. Theo Sports Kyunghyang đánh giá, nhìn chung, TWICE có màn trở lại "khá im ắng".

Talk that Talk không được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Ảnh: JYP Entertainment.

Between 1&2 là album đầu tiên TWICE phát hành trong năm nay, đồng thời là album đầu tiên của nhóm kể từ khi 9 thành viên gia hạn hợp đồng với công ty quản lý. Album chạm mốc hơn 1 triệu bản đặt trước, thế nhưng, Talk that Talk nằm ngoài top 20 trên hầu hết bảng xếp hạng âm nhạc nội địa.

Có thể thấy cái tên TWICE đang dần đánh mất sức nóng với công chúng. Trên thực tế, album trước đó của TWICE, Formula Of Love, cũng thu về thành tích không tốt trên bảng xếp hạng âm nhạc.

Sports Kyunghyang cho rằng đây là kết quả đầy tiếc nuối đối với "nữ hoàng nhạc số" từng một thời làm mưa làm gió bảng xếp hạng như TWICE, đặc biệt giữa thời điểm nhóm nhạc nữ đang ngày càng nổi tiếng, liên tục tạo nên cơn sốt và để lại ảnh hưởng mạnh mẽ tại ngành công nghiệp âm nhạc.

Trong những ngày gần đây, nhóm nhạc nữ thế hệ 4, điển hình như NewJeans và IVE, thống trị bảng xếp hạng của các nền tảng âm nhạc trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc, tiêu biểu là Melon và Genie. Sản phẩm âm nhạc mới nhất của BlackPink - nhóm nhạc cùng thế hệ với TWICE, hay SNSD - nhóm nhạc nữ đại diện cho thế hệ 2 - cũng ghi nhận thành tích ổn định trên bảng xếp hạng.

Nhiều người cho rằng Kpop đang bước vào "thời kỳ đỉnh cao của nhóm nhạc nữ". Trên diễn đàn thảo luận trực tuyến, khán giả chia sẻ ảnh chụp cho thấy top 10 ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc nội địa đều là bài hát do nghệ sĩ nữ phát hành.

Dù vậy, trong những tấm ảnh này không hề có sự xuất hiện của TWICE.

Thời hoàng kim của nhóm nhạc nữ thuộc JYP

Ca khúc mới của ITZY, Sneaker, thành công lọt vào top 10 bảng xếp hạng Melon sau khi nhóm kết thúc hoạt động quảng bá cho ca khúc. Tuy nhiên, như vậy là chưa đủ để giúp JYP lấy lại thế dẫn đầu.

"Nhóm nhạc nữ của JYP không bao giờ thất bại", đây từng là nhận xét của công chúng mỗi khi nhắc tới thần tượng nữ trực thuộc JYP

JYP được mệnh danh là công ty đào tạo nhóm nhạc nữ hàng đầu kể từ sự bùng nổ của "hội chứng Wonder Girls". Danh tiếng Wonder Girls sau khi nhóm phát hành loạt hit đình đám Tell Me, So Hot và Nobody đã trở thành điểm khởi đầu cho chuỗi thành công của nhóm nhạc nữ trực thuộc JYP.

Nối tiếp Wonder Girls, Miss A ra mắt vào năm 2010 và lập tức tạo nên cơn sốt với các bản hit như Bad Girl Good Girl và Breathe. Đặc biệt, ca khúc Bad Girl Good Girl đã giành giải Bài hát của năm tại lễ trao giải MAMA 2010, qua đó biến Miss A thành nhóm nhạc nữ đầu tiên nhận cup Daesang với bài hát đầu tay.

Công chúng từng cho rằng nhóm nhạc nữ của JYP "không thể thất bại". Ảnh: JYP Entertainment.

Sau đó, TWICE debut vào năm 2015. Nhóm đạt thành tích tốt ở cả thị trường trong và ngoài nước với các ca khúc nổi tiếng như Cheer Up, What Is Love?, Likey, từ đó càng củng cố thêm vị thế của nhóm nhạc nữ nhà JYP.

Đặc biệt, trái với hai đàn chị thường bị đánh giá là "có thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp ngắn ngủi, sớm vụt tắt", thông qua hoạt động ổn định, TWICE vừa gây dựng được cộng đồng người hâm mộ đông đảo, trung thành, vừa có độ nhận diện cao với công chúng.

JYP đã liên tục giữ vững danh hiệu "công ty không có nhóm nhạc nữ thất bại" trong nhiều năm trời. Tuy nhiên, tình thế thay đổi hoàn toàn khi Kpop bước vào kỷ nguyên của thần tượng thế hệ 4.

Sự thay đổi trong chiến lược của JYP

Hankook Ilbo cho rằng ITZY và NMIXX đi theo con đường khá khác biệt so với đàn chị tại JYP.

Trong trường hợp của ITZY, nhóm có xuất phát điểm khá giống với các nhóm đi trước. Ca khúc đầu tay của nhóm, DALLA DALLA, được yêu thích rộng rãi bởi không chỉ người hâm mộ Kpop, mà cả khán giả vốn không phải fan Kpop. Có thể thấy, mục tiêu chính của JYP với DALLA DALLA là giúp ITZY thu hút cả công chúng lẫn người hâm mộ.

Theo Hankook Ilbo, lý do Wonder Girls, Miss A và TWICE có thể trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu là vì họ vừa được công chúng ủng hộ, vừa có sức mạnh từ fandom. Chiến lược của ITZY khi mới ra mắt dường như cũng tuân theo định hướng này.

Tuy nhiên, kể từ sau DALLA DALLA, ITZY chuyển sang phát hành những ca khúc tập trung vào thu hút fan hơn là gia tăng độ nổi tiếng với công chúng, điển hình như Not Shy và Mafia In The Morning.

Điều này dẫn đến sự thay đổi trong hình ảnh, phong cách ITZY theo đuổi, và một số khán giả đánh giá rằng những thay đổi của nhóm "hơi khó để tiếp thu".

Dù vậy, Hankook Ilbo nhận xét rằng việc ITZY tập trung xây dựng cộng đồng người hâm mộ vững chắc thay vì tìm cách nâng cao độ nổi tiếng với công chúng là "lựa chọn không tồi".

Thực tế, nếu không tính đến phản ứng trái chiều của công chúng dành cho những sản phẩm âm nhạc mới nhất của nhóm, ITZY đang cho thấy sự tăng trưởng ổn định. Nhóm vẫn phá vỡ kỷ lục về doanh số bán album và lập thành tích mới trên bảng xếp hạng quốc tế.

Album mới phát hành gần đây của ITZY, Checkmate, bán được hơn 470.000 đĩa trong tuần đầu tiên. Ngày 31/8, ITZY chính thức trở thành "thần tượng triệu bản" khi doanh số của Checkmate chạm mốc 1 triệu bản. Album cũng lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 và hạ cánh ở vị trí thứ 8.

Sự thay đổi trong phong cách của ITZY tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: JYP Entertainment.

Dường như thành tích của ITZY đã phần nào ảnh hưởng đến định hướng JYP đặt ra cho NMIXX. Ngay từ khi ra mắt, NMIXX hoàn toàn tập trung vào phát triển fandom thay vì gia tăng độ phổ biến với công chúng.

Album đầu tay của nhóm, Ad Mare, bán được hơn 220.000 bản trong tuần đầu tiên phát hành. Con số này cho thấy NMIXX đã xây dựng được cộng đồng người hâm mộ ổn định giữa cuộc cạnh tranh khốc liệt của nhóm nhạc nữ thế hệ 4.

Tuy nhiên, âm nhạc và phong cách NMIXX theo đuổi bị đánh giá là "quá khó hiểu" với công chúng. Nhóm không đạt thành tích cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Hầu hết thành viên trong nhóm có độ nhận diện không cao.

Dù NMIXX được giới thiệu như nhóm nhạc với "7 át chủ bài", nhóm không thể tạo nên ảnh hưởng mạnh mẽ như khi TWICE và ITZY mới ra mắt.

"Việc công ty giải trí khéo léo điều chỉnh chiến lược để bắt kịp với xu thế thời đại và xu hướng mới trong ngành công nghiệp Kpop là điều tự nhiên. Tuy nhiên, JYP cần nhớ rằng lý do công ty có thể giữ vững danh hiệu 'nơi đào tạo nhóm nhạc nữ hàng đầu' trong hơn một thập kỷ là nhờ một loại vũ khí vượt xa các chiến lược ngắn hạn. Đó chính là sự nổi tiếng vô song của từng nhóm nhạc nữ trực thuộc công ty", Hankook Ilbo nhận xét.

Do vậy, nếu JYP mạnh dạn từ bỏ "vũ khí" nổi tiếng với công chúng và chọn tập trung phát triển sức mạnh fandom, công ty cần tạo nên một "vũ khí" khác để bổ sung, hỗ trợ cho điều này.