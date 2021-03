Justin Bieber có thêm hình xăm, phá vỡ lời hứa với vợ

Nam ca sĩ xăm thêm hình để ăn mừng ca khúc "Peaches".

Ngày 28/3, trên trang cá nhân, Justin Bieber đăng bức ảnh đang được xăm hình kèm biểu tượng hình trái đào. Phía dưới bình luận, mẹ của anh để lại bình luận: "Don't you have enough yet?" (Tạm dịch: Bạn vẫn chưa có đủ hay sao?") kèm khuôn mặt cau có.

Hành động này của Pattie Mallette khiến khán giả ngầm hiểu rằng bà không muốn con trai có thêm hình xăm trên cơ thể.

Mẹ của Justin Bieber không hài lòng khi con trai xăm thêm hình.

Sau khi ra mắt album Peaches, Justin Bieber nói trên The Morning Mash Up của Sirius XM rằng anh sẽ đánh dấu mốc này bằng một hình xăm mới. Nam ca sĩ cho biết có thể anh sẽ "vẽ" thêm một trái đào nhỏ trên người.

"Tôi đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không xăm thêm trên tay, vì thế, tôi sẽ không phá vỡ lời hứa này", Justin Bieber nói. Với anh, nếu không có hình xăm ở bàn tay, anh có thể mặc suit đẹp.

Theo bức hình do nam ca sĩ đăng tải, hình xăm mới của anh nằm trên cổ. Tuy nhiên trước đây, Hailey Baldwin từng nói rằng cô không muốn chồng xăm thêm bất cứ hình nào trên cổ. Thời điểm đó, chủ nhân Peaches khẳng định anh đã hoàn thành việc xăm hình ở khu vực cổ và sẽ không thêm hình nào bởi đó là yêu cầu của Hailey.

"Lưng của tôi vẫn còn trống khá nhiều, tôi cũng chưa có con. Tôi nghĩ mình sẽ xăm thêm chân dung con mình", anh nói.

Vì thế, việc xăm thêm trái đào để ăn mừng bài hát mới của Justin Bieber bị khán giả nhận xét là phá vỡ lời hứa với vợ.

Justin Bieber vốn yêu thích xăm hình. Bộ môn nghệ thuật này đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển con người Justin Bieber. Trong một dịp trò chuyện cùng Vogue, Justin Bieber tâm sự về hình xăm dưới vai phải: "Hình con gấu tôi xăm ở New Zealand tượng trưng cho sự yên nghỉ. Một con gấu luôn cứng rắn và kiên cường cũng cần ngủ đông. Điều này rất quan trọng. Chúng ta luôn đi mà không nghỉ. Việc này có thể khiến chúng ta bị kiệt sức".