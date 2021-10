Jung Kook (BTS) bị cáo buộc quảng cáo chui

Một người đã đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Công bằng Thương mại Hàn Quốc, yêu cầu làm rõ việc Jung Kook (BTS) thường xuyên quảng cáo lén cho nhãn hiệu thời trang của anh trai.

Ngày 1/10, Sports Kyanghyang đưa tin BTS Jungkook bị khiếu nại vì quảng cáo chui sản phẩm của thương hiệu Six6uys. Theo người khiếu nại (gọi là A), nam ca sĩ vốn là giám đốc nội bộ của thương hiệu, nhưng luôn giấu thông tin và thường mặc quần áo của nhãn hàng này để gây chú ý cho người hâm mộ.

Sports Kyanghyang trích lời A và bình luận rằng sự việc khiến người hâm mộ hoang mang, thậm chí thất vọng về Jung Kook.

Jung Kook quảng cáo chui nhãn quần áo của anh trai ruột?

Theo Sports Kyanghyang, A đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Công bằng Thương mại và kêu gọi đơn vị này nghiêm khắc xem xét trường hợp của em út BTS. A cho rằng Jung Kook đã vi phạm các điều luật liên quan đến quảng cáo sản phẩm trên mạng.

A cho biết Jung Kook nhiều lần mặc quần áo của thương hiệu thời trang Lamodechief lên sóng livestream trò chuyện với khán giả, hoặc đăng ảnh mặc quần áo của hãng này lên mạng xã hội. Nhờ sức ảnh hưởng của nam ca sĩ 24 tuổi, thương hiệu Lamodechief trở nên nổi tiếng với người hâm mộ.

Jung Kook thường xuyên mặc quần áo của hãng Lamodechief - nhãn thời trang thuộc công ty do anh trai nam ca sĩ làm chủ. Ảnh: Pinterest.

Điều đáng nói là Lamodechief là nhãn hàng trực thuộc Six6uys Co., Ltd - công ty đa lĩnh vực do anh trai ruột nam ca sĩ là Jeon Jung Hyun thành lập. Theo bài báo, một số nhân viên của công ty quản lý BTS như Park, Kim và Yoon cũng có cổ phần trong Six6uys.

Sports Kyunghyang tiếp tục đưa ra thông tin thương hiệu Six6guys (chủ quản của nhãn hàng Lamodechieft) mới được thành lập từ ngày 17/5. Jung Kook đã giữ chức giám đốc nội bộ của Six6guys từ khi thành lập đến ngày 14/9.

Nguyên nhân nam ca sĩ đã từ chức giám đốc nội bộ của Six6uys được cho là liên quan đến tranh cãi quảng cáo trá hình trên. Dù không còn nắm giữ chức vụ quản lý, Jung Kook được cho là vẫn có cổ phần và hưởng lợi nhuận từ doanh thu của thương hiệu.

A - người đã đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Công bằng Thương mại - cho rằng việc Jung Kook thường xuyên mặc quần áo của Lamodechief để tăng sức phổ biến của thương hiệu, nhưng không công khai bản thân có liên quan đến nhãn hàng này (hay cụ thể hơn là công ty Six6uys), có thể quy vào mục quảng cáo chui.

Hành động của Jung Kook có thể bị xem là quảng cáo chui, vi phạm điều luật của Ủy ban Công bằng Thương mại. Ảnh: Dispatch.

Vấn nạn nghệ sĩ quảng cáo chui

Theo A, hành động quảng cáo chui của Jung Kook có thể phá hủy trật tự của thị trường kinh tế tự do, và đây là hành vi vi phạm các quy định do Ủy ban Công bằng Thương mại đưa ra. Nam ca sĩ bị cáo buộc đang sử dụng sức ảnh hưởng của bản thân để thao túng sức mua của khán giả, tạo ra lợi nhuận cho cá nhân.

Jung Kook không phải trường hợp đầu tiên bị chỉ trích vì nhận quảng cáo sản phẩm chui. Trước đó, vào tháng 7/2020, stylist Han Hye Yeon, nữ ca sĩ Kang Min Kyung và nhiều KOL khác tại Hàn Quốc cũng vướng vào vấn đề tương tự.

Hai nữ nghệ sĩ đều nhận quảng cáo các sản phẩm thời trang, thực phẩm chức năng, làm đẹp... trên trang cá nhân với mức thù lao lên đến hàng nghìn USD. Tuy nhiên, hai người không chú thích rõ với khán giả rằng sản phẩm đều được nhãn hàng trả tiền quảng cáo, thay vào đó lại nói dối rằng bản thân tự bỏ tiền mua để tạo cảm giác đánh giá công bằng hơn.

Hành động của Han Hye Yeon và Kang Min Kyung bị quy vào hành vi lừa dối khán giả, khiến người hâm mộ tức giận. Sau khi bị truyền thông chỉ trích, hai nữ nghệ sĩ phải công khai xin lỗi và tạm dừng hoạt động mạng xã hội cũng như quảng cáo sản phẩm trong thời gian dài.

Kang Min Kyung bị chỉ trích vì quảng cáo chui, lừa dối khán giả. Ảnh: @iammingki.

Sau vụ việc trên, Ủy ban Công bằng Thương mại đã ra điều luật mới, yêu cầu tất cả nghệ sĩ, KOL phải chú thích rõ ràng các sản phẩm họ được nhãn hàng trả tiền để quảng cáo sản phẩm. Chẳng hạn, sau khi điều luật được ban hành, trong các bài đăng có sử dụng sản phẩm nhãn hàng thời trang Dior, Chanel, Celine hay YSL, bốn thành viên BlackPink đều chú thích "quảng cáo" phía dưới ảnh.

"BTS là nhóm nhạc nổi tiếng, đại diện cho Hàn Quốc và có sức phủ sóng mạnh. Kể cả Jung Kook không trực tiếp bình luận hay giới thiệu, kêu gọi fan mua sản phẩm, nhưng chỉ cần cậu ấy thường xuyên sử dụng, fan cũng sẽ mua theo và tạo ra nguồn lợi nhuận ngoài sức tưởng tượng cho đơn vị sản xuất", Sports Kyunghyang trích lời A.

Hiện, sự việc của Jung Kook được xem xét, kiểm tra kỹ càng. Trả lời truyền thông về cáo buộc của A nhắm vào Jung Kook, công ty quản lý HYBE tuyên bố đây là thông tin sai sự thật và kiên quyết khởi kiện với tội danh phỉ báng.