Jung Ho Yeon có vai diễn đầu tiên tại Hollywood

Nữ chính phim "Squid Game" sẽ góp mặt trong dự án “Disclaimer” cùng minh tinh Cate Blanchett.

Deadline đưa tin nữ diễn viên, người mẫu Hàn Quốc Jung Ho Yeon đã gia nhập dàn diễn viên phim Disclaimer - dự án truyền hình do nền tảng trực tuyến Apple TV+ đầu tư sản xuất. Bạn diễn của cô là chủ nhân tượng vàng Oscar Cate Blanchett.

Trong phim, Cate Blanchett vào vai Catherine Ravenscroft, nhà báo điều tra chuyên tra phanh phui các tập đoàn tham nhũng. Jung Ho Yeon vào vai Kim, một phụ nữ trẻ chăm chỉ, giàu tham vọng và có thừa liều lĩnh. Kim đang hy vọng tìm kiếm bước đột phá trong sự nghiệp nhờ công việc dưới trướng Ravenscroft.

Jung Ho Yeon và Lee Jung Jae cùng giành tượng vàng tại lễ trao giải SAG Awards 2022. Ảnh: Getty Images.

Bạn diễn của Jung và Blanchett là nhiều gương mặt tiếng tăm tại Hollywood như Kevin Kline (A Fish Called Wanda), Sacha Baron Cohen (Borat: Cultural Learnings Of America For Make Benefit Glorious Nation Of Kazakhstan) và Kodi Smit-McPhee (The Power Of The Dog). Trong danh sách này, Kodi Smit-McPhee vừa nhận một đề cử Oscar 2022 cho Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Nội dung Disclaimer dựa trên cuốn tiểu thuyết tâm lý, giật gân cùng tên của tác giả Renee Knight. Tác phẩm do nhà làm phim người Mexico Alfonso Cuarón xây dựng kịch bản và đạo diễn. Năm 2019, ông từng giành giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc với bộ phim Roma (2018). Xuyên suốt sự nghiệp, Cuarón đã bốn lần thắng Oscar trên tổng số 6 lần nhận đề cử.

Disclaimer là dự án phim đầu tiên của Jung Ho Yeon tại Hollywood và cũng là lần thứ hai người đẹp thử sức với vai trò diễn viên. Vai Kang Sae Byeok trong Squid Game đánh dấu lần đầu tiên cô lấn sân sang nghiệp diễn. Hồi tháng 2, Jung Ho Yeon đã nhận giải của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh Mỹ (SAG) cho Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình chính kịch.