Jun Ji Hyun năn nỉ biên kịch cho đóng vai xác sống

Nữ diễn viên cho biết cảm thấy may mắn khi được xuất hiện trong tập đặc biệt “Kingdom: Ashin of the North” thuộc series “Vương triều xác sống”.

News1 đưa tin ngày 20/7, sự kiện họp báo trực tuyến ra mắt bộ phim Kingdom: Ashin of the North đã được tổ chức với sự tham gia của đạo diễn Kim Sung Hoon, biên kịch Kim Eun Hee cùng các diễn viên Jun Ji Hyun, Park Byung Eun, Kim Si Ah, Kim Roe Ha và Koo Gyo Hwan. Ê-kíp làm phim Kingdom: Ashin of the North tại sự kiện trực tuyến ngày 20/7. Ảnh: News1 Trong đó, nữ chính Ashin do Jun Ji Hyun đảm nhận. Chia sẻ về quãng thời gian chuẩn bị cho vai diễn - một tay cung thiện xạ - cùng các pha hành động. Jun Ji Hyun cho hay: “Vì chăm chỉ tập thể dục thể thao từ trước, về cơ bản, tôi khá dẻo dai và sẵn sàng cho thử thách này. Bắn cung là phần quan trọng nhất trong quá trình chuẩn bị cho Ashin of the North. Tôi đã luyện tập với cung và tên, nhưng Ashin thực sự không có nhiều cảnh hành động đâu. Cô ấy là kiểu nhân vật sẽ hạ gục các xác sống chỉ bằng một mũi tên”. Theo Jun Ji Hyun, việc nhân vật không có quá nhiều cảnh hành động khiến cô bớt căng thẳng. “Nhờ thế, thể lực tôi về cơ bản đã ở trạng thái sẵn sàng cho vai diễn. Ngoài ra, tôi cũng học bắn cung, nhưng môn thể thao này không quá khó”. Trước đó, chia sẻ về vai Ashin, Jun Ji Hyun cho hay: “Sau khi xuất hiện ở cuối mùa 2, tôi nhận được rất nhiều câu hỏi từ khán giả băn khoăn tại sao nhân vật lại ở đó. Khi đọc kịch bản của Ashin of the North, tôi nghĩ bộ phim sẽ mở rộng thế giới trong series Kingdom theo cả chiều rộng và chiều sâu. Tôi thực sự hào hứng với khởi đầu ấy”. “Ashin sống giữa miền sơn cước và không thực sự thuộc về phe cánh nào. Cô ấy đã mất đi thân nhân sau một biến cố lớn, từng bị con người ngược đãi và khinh thường. Tôi là fan cứng của Kingdom cũng như biên kịch Kim Eun Hee. Tôi gặp chị ấy tại một sự kiện và lập tức bày tỏ niềm yêu thích dành cho phim. Tôi cũng xin chị ấy một vai diễn nhỏ, là xác sống thôi cũng được. Nhưng chị đã giao cho tôi một vai quan trọng. Đó là niềm vinh dự đối với tôi”, ngôi sao của bộ phim My Love From the Star cho hay. Jun Ji Hyun dành lời ngợi khen cho diễn viên nhí Kim Si Ah cùng mình thủ vai Ashin trên màn ảnh. Trong chương trình, biên kịch Kim Eun Hee cũng chia sẻ về ý tưởng kịch bản Ashin of the North: “Tôi bắt đầu bằng việc đặt câu hỏi loại cây hồi sinh người chết bắt nguồn từ đâu. Tôi hy vọng thỏa mãn trí tò mò của khán giả về nguồn gốc Ashin cũng như những biến cố đã xảy ra ở phương Bắc. Để tạo ra loài cây hồi sinh, tôi đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu. Vì nó là loài thực vật ưa lạnh, tôi nghĩ câu chuyện sẽ lấy bối cảnh vùng miền núi phía Bắc. Tiếp đến, tôi bắt tay làm sáng tỏ câu hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu loài cây đơm hoa ở một nơi như thế”. Kingdom: Ashin of the North là tập đặc biệt thuộc series Kingdom. Tác phẩm đi sâu giải thích nguồn gốc của cây hoa chứa thứ ấu trùng có khả năng hồi sinh người chết. Nhân vật chính của tập phim là Ashin, vị nữ hiệp bí ẩn xuất hiện ở cảnh cuối mùa hai. Diễn viên nhí Kim Si Ah sẽ thủ vai Ashin thuở nhỏ. Park Byung Eun vào vai võ tướng Min Chi Rok. Chi Rok đã xuất hiện trong chính truyện Kingdom, sát cánh với thái tử Lee Chang (Joo Ji Hoon) bảo vệ cung điện khỏi đàn xác sống. Kim Roe Ha thủ vai cha của Asin, còn Koo Gyo Hwan hóa thân thành chỉ huy tộc chiến binh Pajeowi - mối đe dọa biên giới phía Bắc của Joseon. Dịch xác sống ở trailer 'Kingdom' phần mới Ngày 22/6, trailer chính thức của "Kingdom: Ashin of the North" đã được công bố. Đây là tập đặc biệt của series "Kingdom", với Jun Ji Hyun thủ vai chính. Hình ảnh mới của Jun Ji Hyun Jun Ji Hyun tham gia buổi họp báo trực tuyến giới thiệu phim mới "Kingdom: Ashin of the North". Nữ diễn viên đảm nhận vai nữ chính Ashin. Quá khứ của hiệp nữ bí ẩn trong ‘Vương triều xác sống’ Ngày 22/6, trailer chính thức của "Kingdom: Ashin of the North" đã được công bố. Đây là tác phẩm ngoại truyện của series "Kingdom", với Jun Ji Hyun thủ vai chính. 'The Naked Director 2' - sụp đổ và chia ly Lên sóng từ tháng 6, sau hai mùa phim, series “The Naked Director” đã tái hiện trọn vẹn những ngày vinh quang lẫy lừng của ông tổ ngành phim 18+ Nhật Bản.