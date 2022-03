Jun Ji Hyun mua tòa nhà giá 41 triệu USD

"Nữ hoàng quảng cáo" xứ Hàn sở hữu nhiều tòa nhà đắt đỏ tại Seoul, Hàn Quốc với tổng giá trị lên đến 100 tỷ won (hơn 81 triệu USD).

Theo Nate, đại gia bất động sản Jun Ji Hyun vừa đặt cọc tòa nhà trung tâm thương mại tại quận Gangseo, Seoul, Hàn Quốc với giá 50,5 tỷ won (khoảng 41 triệu USD ).

Jun Ji Hyun là người trực tiếp đứng tên bất động sản. Nữ diễn viên hoàn tất thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu sau ba tuần, tính từ ngày ký hợp đồng 4/2. Hiện tại, cô trả trước 22,5 tỷ won (khoảng 18,2 triệu USD ). Số tiền còn lại được sao phim Huyền thoại biển xanh vay ngân hàng.

Tờ Sinchew đưa tin tòa nhà mà sao phim Vì sao đưa anh tới vừa chốt đơn có diện tích khoảng 5.000 m2. Trung tâm thương mại cao ba tầng, nằm tại một trong những khu phố sầm uất nhất Seoul, Hàn Quốc.

"Mợ chảnh" sở hữu nhiều căn hộ, bất động sản đắt đỏ tại Seoul. Ảnh: News1.

Trung tâm thương mại được xây dựng bởi công ty AM Plus Asset Development, hiện cho LG Best Shop - cửa hàng chuyên bán các sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng - thuê 10 năm, hiệu lực từ tháng 3/2019.

Jun Ji Hyun nổi tiếng là đại gia bất động sản của showbiz Hàn. Trung tâm thương mại ba tầng là bất động sản thứ tư của nữ diễn viên tại thủ đô Seoul sầm uất.

Trước đó, nữ diễn viên có căn hộ ở Gangnam-gu, trung tâm mua sắm ở cùng khu vực và hai nơi khác là Samseong-dong và Yongsan-gu. Tổng giá trị các tòa nhà đắt đỏ lên đến 100 tỷ won (hơn 81 triệu USD ).

Jirisan - bộ phim đánh dấu sự trở lại của Jun Ji Hyun sau 5 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ không được đánh giá cao. Ảnh: tvN.

Tháng 9/2021, Jun Ji Hyun bán lại trung tâm mua sắm 5 tầng ở Gangnam-gu, Seoul với giá 19 triệu USD và bỏ túi lợi nhuận đến 12,1 triệu USD , theo Mydaily.

KBS nêu đích danh Jun Ji Hyun giàu thứ ba năm 2020 nhờ kinh doanh bất động sản. Nữ diễn viên còn được mệnh danh là nữ hoàng quảng cáo, ngôi sao có cát-xê khủng của showbiz Hàn.

Trong năm 2021, thù lao của cô lên đến 14,6 triệu USD , vượt xa Song Hye Kyo và nhiều sao nam nổi tiếng. Cát-xê quảng cáo của cô vào khoảng 1 tỷ won ( 860.000 USD )/hợp đồng, theo báo cáo của KBS.

Jun Ji Hyun là ngôi sao nổi tiếng ở cả mảng điện ảnh và truyền hình của Hàn Quốc. Một số bộ phim ăn khách của cô là Vì sao đưa anh tới, Huyền thoại biển xanh, Cô nàng ngổ ngáo...

Nữ diễn viên còn được chú ý khi lấy chồng đại gia. Hôn nhân của "mợ chảnh" và doanh nhân Choi Joon Hyuk thường được ví là mối tình đẹp như phim Hàn.