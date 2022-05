Jollibee tạo gắn kết với thực khách Việt nhờ sự thấu hiểu

Mang đến hạnh phúc và lan tỏa niềm vui ẩm thực qua những món ăn ngon với giá cả hợp lý và đạt chuẩn là sứ mệnh của Jollibee trong hơn 15 năm có mặt tại Việt Nam.

Ông Lâm Hồng Nguyễn - Tổng giám đốc Jollibee Việt Nam - chia sẻ một trong những giá trị cốt lõi và ưu tiên hàng đầu của thương hiệu là: “Lấy khách hàng làm trọng tâm”. Để làm hài lòng ở mức cao nhất, Jollibee phải thực sự hiểu khách hàng.

Ông Nguyễn cho biết mình trưởng thành từ thời kỳ khó khăn của Việt Nam những năm đổi mới, khi ở các quốc gia khác, thức ăn nhanh đã phổ biến thì tại Việt Nam vẫn còn là điều xa xỉ, chỉ dành cho người thu nhập cao. Ông cũng gắn bó Jollibee Việt Nam từ những ngày đầu tiên nên “thấm” sứ mệnh của doanh nghiệp và biết cần có trách nhiệm thực hiện, đặc biệt khi được JFC (Jollibee Foods Corporation) trao quyền điều hành cùng đội ngũ 100% người Việt.

Ông Lâm Hồng Nguyễn cùng nhân viên công ty Jollibee Việt Nam.

Vì người Việt, trước tiên phải hiểu người Việt. Jollibee sẵn sàng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu thị trường để hiểu thực khách của mình. Theo ông Nguyễn, để phục vụ tốt nhất khách hàng, Jollibee phải đạt các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch vụ tốt và giá cả hợp lý. Về chất lượng sản phẩm, Jollibee Việt Nam phục vụ các món ăn nhanh màu sắc phương Tây nhưng có những điều chỉnh để phù hợp khẩu vị người Việt.

Bên cạnh tính ngon, hợp vị, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề thực khách quan tâm hàng đầu vì ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe. Hiểu rõ điều này, Jollibee Việt Nam đưa vào hoạt động nhà máy chế biến tại Cần Giuộc, Long An, nhằm chủ động quản lý chất lượng nguồn nguyên liệu và thành phẩm trước khi đến tay khách hàng. Nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018, mang đến những sản phẩm chất lượng đồng nhất và an toàn trên toàn hệ thống trải dài 50 tỉnh thành từ Bắc chí Nam.

Kho khô nhà máy Jollibee Việt Nam.

Việc nghiên cứu thị trường cũng giúp Jollibee nắm bắt sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của khách hàng. Sau thời gian dịch bệnh, khách hàng chuyển từ đến cửa hàng sang đặt hàng mang về, giao tận nơi. Theo đó, Jollibee đầu tư nâng cấp website tiện dụng, xây dựng ứng dụng đặt hàng trên điện thoại di động nhằm đa dạng kênh đặt hàng, đồng thời đào tạo và cải thiện đội ngũ giao hàng để đảm bảo phục vụ hiệu quả, tiết kiệm thời gian.

Ông Nguyễn cũng thường xuyên bất ngờ ghé thăm các cửa hàng để trải nghiệm cũng như kiểm chứng chất lượng sản phẩm, thái độ phục vụ của nhân viên, điều kiện vệ sinh ở cửa hàng… Ông cũng trải nghiệm đặt hàng thông qua ứng dụng di động, website, từ đó đánh giá cách nhận và xử lý đơn hàng như thế nào, kịp thời phát hiện vấn đề (nếu có) để cải thiện. Jollibee cũng xây dựng hệ thống thu nhận phản hồi để phục vụ khách hàng tốt nhất.

Các món ăn đặc trưng tại Jollibee Việt Nam như gà giòn vui vẻ, mỳ Ý sốt bò bằm, khoai tây chiên…

Việc thấu hiểu thói quen chi tiêu của người tiêu dùng cũng giúp Jollibee tạo nên khác biệt. Với 50.000 đồng, thực khách có ngay phần cơm gà giòn, súp bí đỏ và nước ngọt; một miếng gà giòn hay một dĩa mỳ Ý sốt bò bằm với giá 30.000 đồng. Thực khách cũng dễ dàng đặt các combo hấp dẫn với giá hợp lý nếu đi cùng bạn bè, gia đình.

Để ngày càng nhiều người được thưởng thức những món ăn ngon, hợp túi tiền, đảm bảo chất lượng, Jollibee không ngừng mở rộng hệ thống cửa hàng. Tại Việt Nam, Jollibee tuy đến sau nhưng là một trong những thương hiệu tiên phong khai phá và phát triển tại các tỉnh thành nhỏ trên cả. Đến tháng 3, Jollibee chính thức mở 150 cửa hàng trên 50 tỉnh thành khắp Việt Nam. Với số lượng này, Việt Nam là thị trường nước ngoài lớn nhất của Jollibee.

Tầm nhìn đến năm 2025, việc phát triển hệ thống cửa hàng tiếp tục là một trong những chiến lược chủ lực Jollibee tập trung và hướng đến, bên cạnh mục tiêu trở thành thương hiệu thức ăn nhanh được yêu thích nhất tại Việt Nam.