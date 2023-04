'Joker' Joaquin Phoenix ngất xỉu trên phim trường

Theo Deadline, trong sự kiện ở New York (Mỹ), Ari Aster - đạo diễn Beau Is Afraid - "nhá hàng" một số phân cảnh trước khi phim được ra mắt vào ngày 14/4. Ông kể lại những gì xảy ra với nam chính Joaquin Phoenix ở hậu trường.

Phoenix, 49 tuổi, đóng vai con của minh tinh gạo cội Patti LuPone. Aster cho biết có một cảnh quay mà cao trào nhắm vào LuPone, Phoenix không trực tiếp xuất hiện trong khung hình. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc căng thẳng đó, Phoenix đứng ở một góc và bất ngờ ngã quỵ xuống, ngất xỉu.

"Cảnh tượng đó thật tệ. Mọi người phải chăm sóc Joaquin và anh ấy cho phép họ làm điều đó", đạo diễn chia sẻ.

Aster nói rõ hơn: "Vấn đề là Joaquin ngất xỉu vì người khác, anh ấy không ở trong khung hình vì đang giúp đỡ mọi người. Anh ấy làm điều đó cho họ đến mức gục ngã".

Beau Is A Fear thuộc thể loại hài đen, kinh dị, theo chủ nghĩa siêu thực do Mỹ sản xuất. Phim xoay quanh Beau Wassermann (Joaquin Phoenix đóng) và cuộc phiêu lưu tìm đường về nhà với mẹ. Ngoài Phoenix và LuPone, tác phẩm còn có sự góp mặt của Nathan Lane, Amy Ryan, Kylie Rogers, Denise Ménochet, Parker Posey, Stephen McKinley Henderson, Richard Kind, Hayley Squires và Michael Gandolfini.

Bên cạnh Beau Is A Fear, Phoenix đang tất bật hoàn thành các cảnh quay cho phần tiếp theo của Joker (2019). Joker: Folie à Deux có Lady Gaga tung hứng diễn xuất cùng Phoenix. Trong phim, nữ ca sĩ vào vai Harley Quinn - người yêu của Tiến sĩ Harleen Quinzel.

Theo tiết lộ, chuyện phim sẽ mô tả cuộc gặp gỡ đầu tiên của Harley và Joker ở bệnh viện tâm thần Arkham Asylum.

Movieweb đánh giá, quyết định biến Joker: Folie à Deux thành vở nhạc kịch là nước đi táo bạo. Tuy nhiên, đây cũng là lựa chọn tiềm năng để chinh phục khán giả. Sự pha trộn độc đáo giữa âm nhạc và cách kể chuyện của đạo diễn Todd Phillips có thể mang đến phiên bản Joker mới lạ.

Chuyên mục Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.