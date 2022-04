Johnny Depp tuyên bố đoạn tuyệt với vai Jack Sparrow

Johnny Depp nhận định Disney chần chừ tiếp tục loạt “Pirates of the Caribbean” vì muốn hạn chế rủi ro dính dáng đến mình. Nam diễn viên sẽ không trở lại với vai Jack Sparrow.

Variety đưa tin phiên chất vấn tiếp theo thuộc quá trình xét xử vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard đã diễn ra vào ngày 20/4 tại tòa án bang Virginia (Mỹ). Trong phiên tòa, Johnny Depp thừa nhận Disney đã bắt đầu cảnh giác khi làm việc với mình từ trước khi Amber Heard viết bài xã luận tự nhận là nạn nhân bạo lực gia đình hồi tháng 12/2018.

Bài báo của Amber Heard hủy hoại cuộc đời Depp

Depp buộc tội Heard đã hủy hoại sự nghiệp của mình bằng việc cho xuất bản bài xã luận kể trên. Nam diễn viên khởi kiện yêu cầu vợ cũ bồi thường số tiền 50 triệu USD với cáo buộc vu khống và hành hung mình. Trong phần thẩm vấn với luật sư của mình, Depp cho biết Disney đã gạch tên anh khỏi phần 6 của thương hiệu phim Pirates of the Caribbean chỉ vài ngày sau khi bài viết của Heard được đăng tải. Nam diễn viên xác nhận dự án vẫn chưa được sản xuất và đang bị treo.

Nhưng trong phần chất vấn, luật sư Ben Rottenborn đại diện cho Amber Heard đã đề cập đến bài viết do Daily Mail đăng tải từ tháng 10/2018 với nội dung Depp “bị đá khỏi vai Jack Sparrow”. Trước câu hỏi của luật sư Rottenborn, Depp khai mình không biết về bài báo này.

Trong phiên tòa ngày 19/4, Johnny Depp khẳng định chưa từng đánh Amber Heard, từng trốn vào nhà tắm để tránh né sự tấn công của vợ cũ. Ảnh: AP.

“Tôi không biết về bài báo này, nhưng cũng không bất ngờ về nó. Suốt hai năm trước đó, nhân loại không ngừng bêu riếu tôi là thằng đánh vợ. Thế nên, tôi khá chắc Disney đã cố cắt đứt với mình cho an toàn. Thời ấy, phong trào #Metoo đang vào hồi đỉnh cao mà”, Johnny Depp nói.

Năm 2016, Amber Heard đệ đơn xin lệnh cấm tiếp cận và buộc tội Johnny Depp có hành vi bạo hành. Những khiếu nại này đã được dàn xếp yên ổn vài tháng sau đó khi cả hai hoàn thành thủ tục ly hôn. Depp và Heard cũng ra thông báo chung có đoạn “cả hai bên đều vu cáo đối phương vì mục đích giành tài sản”.

Depp cho hay các luật sư đã tự ý soạn ra tuyên bố trên còn mình luôn muốn chống lại các cáo buộc, bởi “không có một phân sự thật nào trong đó”. Nhưng cuối cùng, Depp vẫn chấp nhận trả Heard 7 triệu USD để dàn xếp vụ ly hôn. Amber Heard từng hứa quyên góp số tiền này cho các tổ chức từ thiện.

“Tôi được khuyên rằng đừng cố chống lại nó nữa. Tôi bị đặt vào tình thế không còn nhiều lựa chọn”, Depp khai trước tòa. Trong đơn kiện, Depp chỉ ra mình phải đối mặt với nguy cơ chấm dứt sự nghiệp sau khi Amber Heard cho đăng bài viết trên tờ Washington Post, một lần nữa khơi lại vụ việc cũng như bóng gió tuyên bố mình là nạn nhân của Depp.

Sẽ không trở lại với vai Jack Sparrow

Để giành ưu thế trước vợ cũ, Depp phải chỉ ra được các thiệt hại mình hứng chịu đến từ bài báo năm 2018 thay vì các cáo buộc trước đó. Depp lập luận bài báo có ảnh hưởng tiêu cực đến mình.

Anh nói: “Tôi không phải gã khờ mà tin rằng lời lẽ của cô Heard đây chẳng hề ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình, dù cô ta có nhắc đến tên tôi hay chỉ là lời bóng gió”.

Depp cũng nhấn mạnh sự nghiệp của mình “coi như chấm dứt” từ thời điểm lời tố cáo thứ hai của Amber Heard được tung ra. Nam diễn viên chia sẻ: “Một khi chuyện đã xảy ra, tôi coi như mất trắng. Dù kết quả của phiên tòa này có là gì, tôi vẫn phải mang theo nó đến cuối đời. Tôi kiện cô Heard tội phỉ báng và rất nhiều lời vu khống mà cô ta từng dùng nhằm hủy hoại đời tôi”.

Trước tòa, Johnny Depp khẳng định sẽ không trở lại với vai cướp biển Jack Sparrow trong loạt phim của Disney. Ảnh: Getty Images.

Johnny Depp cũng thuật lại việc sau khi Disney lên kế hoạch loại bỏ mình khỏi phần 6 của loạt Pirates of the Caribbean, công ty này vẫn sử dụng hình ảnh nhân vật anh thủ vai tại các công viên chủ đề trên khắp thế giới. “Họ không gỡ bỏ hình ảnh của tôi khỏi các trò chơi trong công viên. Họ tiếp tục bán búp bê Jack Sparrow. Họ không dừng việc kiếm tiền từ bất cứ thứ gì. Họ chỉ không muốn dính đến những rắc rối của tôi mà thôi”, anh nói.

Luật sự Rottenborn cũng nhắc lại việc Depp từng nói dù có được mời cũng không trở lại với Pirates of the Caribbean 6. “Sự thật là, thưa ngài Depp, dù Disney có trải thảm tiền mời về, anh vẫn kiên quyết không hợp tác với họ trong bộ phim Pirates of the Caribbean tiếp theo đúng không?”, vị luật sư đặt câu hỏi. “Đúng như vậy, thưa luật sư”, Depp nói.