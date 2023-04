Johnny Depp sau 10 tháng thắng kiện Amber Heard

Theo Somerset Life, khi không vướng lịch công việc, Johnny Depp sẽ trở về dinh thự 16 triệu USD ở vùng nông thôn Somerset, nước Anh. Sau hơn 10 tháng thắng Amber Heard trong phiên tòa xử vụ kiện phỉ báng rình rang, cuộc sống của Depp có nhiều thay đổi.

Theo The Things, Johnny Depp bỏ túi 3,6 triệu USD từ việc bán trực tuyến bộ sưu tập tranh nghệ thuật đầu tay, Friends & Heroes. Có tất cả 780 bản với giá 5.400 USD mỗi bức, đã được bán chỉ sau vài phút.

Bộ sưu tập là những bức vẽ khắc họa chân dung nghệ sĩ thần tượng của Depp, bao gồm Bob Marley, Heath Ledger, River Phoenix và Hunter S Thompson. Chúng được giới thiệu vào cuối tháng 2 ở Castle Fine Art - phòng trưng bày có trụ sở tại nước Anh.

"Johnny biết rất rõ về những ngôi sao tài năng ấy. Họ là những người truyền cảm hứng để tạo nên một Johnny Depp như hôm nay", Castle Fine Art viết, đồng thời nhấn mạnh trước khi đóng phim và làm nhạc, tài tử vốn đắm mình trong thế giới hội họa.

780 bản kể trên là phần thứ hai trong bộ sưu tập Friends & Heroes. Trước đó, tháng 7/2022, hàng loạt phiên bản của 4 bức chân dung Bob Dylan, Elizabeth Taylor, Al Pacino và Keith Richards đã được nam chính Cướp biển vùng Caribbean mở bán. "Đây là bộ sưu tập cháy hàng nhanh nhất từ trước đến nay", phòng trưng bày cho biết.

Mỗi bức chân dung phiên bản giới hạn được niêm yết giá bán trực tuyến 3.973 USD . Nếu mua bộ 4 tác phẩm, mức giá sẽ là 15.040 USD , thay vì 15.892 USD .

Castle Fine Art nhận xét khi đó: "Mỗi bức tranh là sự phản chiếu sâu sắc tính cách của Bob Dylan, Elizabeth Taylor, Al Pacino và Keith Richards trong mắt Johnny, đồng thời miêu tả cách họ bộc lộ bản thân với anh ấy. Từ bạn thân Keith Richards - người truyền cảm hứng cho vai diễn thuyền trưởng Jack Sparrow, đến Bob Dylan - nhân vật ảnh hưởng tới tư duy sáng tạo của Johnny, tất cả tạo nên bộ sưu tập tuyệt vời".

Theo thống kê, Depp kiếm gần 8 triệu bảng (gần 10 triệu USD ) trong vòng 7 tháng từ thương vụ kinh doanh tranh vẽ, tương đương với mức cát-xê tham gia phim.

Chia sẻ với truyền thông Anh, ngôi sao nổi tiếng cho biết anh thực sự xúc động trước sự ủng hộ của mọi người dành cho "công việc ngoài giờ" của anh. Depp ca ngợi London là môi trường sáng tạo và tuyên bố dành nhiều thời gian ở châu Âu cũng như Vương quốc Anh.

Khép lại phiên tòa phỉ báng với Amber Heard vào tháng 6/2022, Johnny Depp được người hâm mộ kỳ vọng trở lại đường đua điện ảnh. Tin Depp làm lành với Disney để tiếp tục khoác áo thuyền trưởng Jack Sparrow trong loạt Cướp biển râm ran trên mạng xã hội, tuy nhiên người trong cuộc không lên tiếng xác nhận.

Sau khi vụ kiện kết thúc, Depp ở lại Anh phát triển sự nghiệp âm nhạc. Anh tổ chức show diễn với nghệ sĩ guitar Jeff Beck ở khắp các nước châu Âu. Album 18 của họ được phát hành vào tháng 7/2022 và cả hai dự định tái hợp với nhóm Hollywood Vampires vào mùa hè này. Tuy nhiên, số phận tour diễn chưa biết sẽ về đâu sau cái chết của Beck hồi đầu năm.

"Thật vinh dự khi được viết nhạc và biểu diễn cùng Beck - một trong những thiên tài âm nhạc vĩ đại, người mà giờ đây tôi có thể tự hào gọi là anh trai", Depp chia sẻ trong một bài phỏng vấn.

Theo The Things, việc tập trung cho mảng nhạc không đồng nghĩa Depp bỏ bê sự nghiệp diễn xuất. Hollywood thực ra không còn gay gắt với Depp như thời anh còn bị gắn mác "kẻ đánh vợ". Vì thế, một số nhà sản xuất đã ngỏ ý hợp tác cùng tài tử.

La Favourite (tên cũ Jeanne du Barry) là tác phẩm sắp ra mắt của Depp. Phim do Maiwenn đạo diễn lấy bối cảnh trong quá khứ, Depp vào vai Vua Louis XV. Ngoài Depp, phim còn quy tụ dàn diễn viên toàn người Pháp.

Hollywood Reporter đưa tin La Favourite là tác phẩm mở màn Liên hoan phim Cannes năm nay. Tác phẩm được kỳ vọng vực dậy vị thế của ngôi sao 60 tuổi ở vai trò diễn viên.

Theo nguồn tin Variety, Depp có khả năng ngồi ghế đạo diễn, chỉ đạo dự án điện ảnh xoay quanh cuộc đời danh họa Italy Amedeo Modigliani. Việc này đánh dấu sự trở lại vị trí đứng sau máy quay của Depp kể từ The Brave (1997).

Chia sẻ về dự án, Depp bày tỏ: "Tôi tự hào và biết ơn khi được đưa câu chuyện về Modigliani lên màn ảnh. Cuộc đời ông là bài học về sự chăm chỉ để đạt được sự thành công. Khán giả toàn cầu có thể dễ dàng đồng cảm".

Sau lịch trình công việc bận rộn, Depp chọn cuộc sống bình lặng ở vùng quê Anh quốc. Khác trước, anh không còn đam mê nhịp sống hối hả, xa hoa của thành phố New York (Mỹ).

Anhhiện sống trong dinh thự phong cách thế kỷ 12 ở vùng Somerset. Cơ ngơi gồm 12 phòng ngủ, 8 phòng tắm được anh tậu với giá 16 triệu USD vào năm 2014, sau khi đính hôn với Amber Heard.

Depp nói với tạp chí Somerset Life: "Người dân Anh rất tuyệt. Họ chào tôi như thể người hàng xóm bình thường, thay vì làm quá lên. Nếu ai đó muốn xin chữ ký hoặc trò chuyện, tôi luôn sẵn sàng, miễn là họ không làm phiền lúc tôi dành thời gian riêng tư cho gia đình".

Trong nhiều năm, Depp từng là tài tử kiếm nhiều tiền hàng đầu Hollywood. Trung bình mỗi phim, anh được trả từ 10 đến 20 triệu USD . Celebrity Net Worth ước tính Depp sở hữu khoảng 150 triệu USD - con số giảm sâu so với trước, song vẫn cho phép anh có thể tiêu xài thoải mái.

