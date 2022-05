Johnny Depp biểu diễn ở sự kiện âm nhạc

Johnny Depp đã bất ngờ xuất hiện tại sân khấu hòa nhạc của tay guitar Jeff Beck tổ chức tại Anh. Tài tử đã tự đánh đàn và hát nhiều nhạc phẩm kinh điển.

The Hollywood Reporter đưa tin cuối tuần qua, Johnny Depp đã tham gia biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc. Tài tử xuất hiện sân khấu chỉ hai ngày sau khi các luật sư tham gia phiên tranh biện cuối cùng về vụ kiện phỉ báng giữa anh với vợ cũ là Amber Heard và hai ngày trước khi thẩm phán đưa ra phán quyết cuối cùng.

Theo các video ghi hình buổi diễn được đăng trên Internet cùng chia sẻ từ khán giả trên mạng xã hội, Johnny Depp đã xuất hiện bất ngờ trong đêm nhạc của tay guitar Jeff Beck tổ chức hôm 29/5 tại Sheffield, Anh. Ngôi sao của loạt Pirates of the Caribbean đeo guitar, bước lên sân khấu cùng Beck.

Hai người đã trình diễn ba ca khúc. Đầu tiên là bài hát Isolation - ca khúc sáng tác năm 1970 của John Lennon, từng được Jeff Beck và Johnny Depp phối khí lại và trình diễn chung năm 2020. Họ cũng thể hiện bản cover ca khúc What’s Going On của Marvin Gaye và Little Wing của Jimi Hendrix. Trong cả ba màn trình diễn, Depp đều đảm nhận vai trò ca sĩ.

Hình ảnh Johnny Depp và Jeff Beck biểu diễn trên sân khấu hôm 29/5 được ống kính người hâm mộ ghi lại. Ảnh: YouTube.

Trước khi trở thành diễn viên, Johnny Depp đã muốn làm nhạc sĩ. Depp từng đưa lời khai trước tòa về việc mình có niềm đam mê với âm nhạc, nhưng không đạt được thành công như ý muốn. Chính điều này đã khiến anh chuyển hướng sang diễn xuất.

Johnny Depp cũng là thành viên của nhóm nhạc Hollywood Vampires. Các thành viên còn lại của ban nhạc là Alice Cooper và Joe Perry.

Từ 11/4, Johnny Depp và Amber Heard đã tham gia quá trình xét xử vụ kiện tội phỉ báng tại tòa án bang Fairfax, Virginia. Depp kiện Heard đòi khoản tiền bồi thường thiệt hại 50 triệu USD vì ảnh hưởng từ bài xã luận nữ diễn viên cho đăng trên tờ The Washington Post hồi 2018.