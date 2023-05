John Cena hối hận về mối thù với The Rock

John Cena cảm thấy ích kỷ vì từng lên án The Rock. Trước đó, hai ngôi sao WWE có hiềm khích về việc rời bỏ sàn đấu để thử sức ở lĩnh vực điện ảnh.

Cựu vô địch WWE, John Cena, cảm thấy hối hận về mâu thuẫn trong quá khứ với The Rock, Cbr đưa tin.

Trò chuyện trên podcast Happy Sad Confused, John Cena chia sẻ: "Thời điểm đó, tôi rất ích kỷ và không biết lắng nghe quan điểm của người khác. Và tôi đã nghĩ rằng những lời nhận xét của The Rock không chân thực. Quan điểm của tôi là nếu yêu thích thứ gì đó, hãy cứ tiếp tục".

Trước đó, bộ đôi xảy ra hiềm khích liên quan tới việc rời sàn đấu WWE. Cụ thể, Cena đã phản ứng khá gay gắt với việc The Rock từng bước rời sàn đấu vật để thử sức ở lĩnh vực điện ảnh.

“Đừng nói với tôi rằng bạn thích đấu vật khi bạn thật ra chỉ lợi dụng nó để làm việc khác", Cena thẳng thừng công kích đàn anh.

Chính những phát ngôn thiếu thiện chí này đã khiến anh bị không ít khán giả chỉ trích. Cũng từ đây, mâu thuẫn giữa Cena và The Rock nổ ra và ngày càng căng thẳng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, họ làm hòa và trở thành bạn bè.

John Cena và The Rock là hai ngôi sao sáng trên võ đài và sau đó là màn ảnh rộng. Ảnh: Cbr.

Xuất phát điểm là võ sĩ tài năng của WWE, bộ đôi đô vật sau đó chuyển sang theo đuổi màn ảnh rộng. The Rock gặt hái thành công vang dội từ loạt phim Fast and Furious, Jumanji và Moana.

John Cena tiếp bước đàn anh và tham gia các dự án điện ảnh như Trainwreck, Bumblebee hay The Suicide Squad... Sắp tới, anh sẽ cùng ngôi sao gốc Việt Lana Condor góp mặt trong bộ phim do Warner Bros. sản xuất, có nhan đề Coyote Vs. Acme.