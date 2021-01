John Cena chia sẻ về vai phản diện trong ‘Fast & Furious 9’

Ngôi sao 43 tuổi tiết lộ nguồn cảm hứng để anh hoàn thành tốt vai diễn đối đầu với Dominic Toretto (Vin Diesel) trong phần tiếp theo của thương hiệu “Fast & Furious”.

Như đã công bố, John Cena sắm vai phản diện Jakob Toretto trong Fast & Furious 9. Đô vật kiêm diễn viên người Mỹ mới đây có những chia sẻ về nhân vật mới của thương hiệu hành động - tốc độ.

Anh phát biểu trên Total Film: "Có câu 'Một giọt máu đào hơn ao nước lã', nên dù tôi và anh em trong nhà đánh nhau đến mấy, mối liên kết giữa chúng tôi vẫn không đổi. Tôi có bốn anh em, và phải nói rằng tôi từng ẩu đả rất dữ dội với họ".

Cena cho rằng trải nghiệm thực tế với người nhà đã giúp anh có cảm hứng hoàn thành tốt vai diễn của mình trong Fast & Furious 9.

Từ sự cố gắng của bản thân, John Cena hy vọng khán giả khi xem phim sẽ thấy ấn tượng với nhân vật Jakob Toretto.

Đô vật John Cena đóng vai phản diện trong Fast & Furious 9. Ảnh: Universal.

Justin Lin - đạo diễn phim - cho biết anh cũng nghĩ về chủ đề gia đình khi thực hiện phần 9 cho Fast & Furious. "Tôi biết rằng chủ đề gia đình đã quá quen thuộc với các fan của Fast & Furious. Nhưng một ngày nọ, tôi nảy ra ý tưởng về câu chuyện giữa Dom và Jakob. Đó chính là lý do khiến tôi quay lại thương hiệu này".

Fast & Furious 9 kể về cuộc đụng độ giữa Dom (Vin Diesel) và người em trai Jakob Toretto (John Cena). Nữ hacker Cipher (Charlize Theron) vẫn sống sót sau phần trước và là kẻ đứng sau giật dây Jakob.

Do đại dịch Covid-19, Fast & Furious 9 bị dời ngày phát hành từ tháng 5/2020 đến 26/5/2021.

Dàn diễn viên chính của bom tấn điện ảnh. Ảnh: Instagram.

John Cena sinh năm 1977, là đô vật chuyên nghiệp, rapper, diễn viên và MC truyền hình người Mỹ. Anh từng nắm giữ kỷ lục 16 lần vô địch giải WWE.

Ở lĩnh vực nghệ thuật, tài tử để lại ấn tượng qua các bộ phim The Marine, 12 Rounds, Blockers... Năm 2018, anh tham gia Bumblebee - phần ngoại truyện của loạt Transformers. Thời gian tới, Cena còn góp mặt trong The Suicide Squad thuộc DCEU do James Gunn làm đạo diễn qua vai Peacemaker. Nhân vật sau đó sẽ có một mini-series riêng.