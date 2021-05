Jodi Picoult viết về sự kiên cường của con người trong đại dịch

Tác giả Jodi Picoult viết tiểu thuyết cảm động về con người trong tình trạng khủng hoảng của đại dịch.

Tiểu thuyết của Jodi Picoult có tên Wish You Were Here sẽ được lên kệ vào tháng 11 năm nay. Tác phẩm có bối cảnh đại dịch toàn cầu, viết về cuộc sống của phụ nữ trẻ trong tình trạng bế tắc.

Nhân vật chính của tác phẩm là Diana O'Toole. Mọi việc với cô đều thuận lợi. Cô sẽ kết hôn vào năm 30 tuổi, sinh con xong vào năm 35 tuổi, và chuyển đến vùng ngoại ô New York, Mỹ. Cô cũng đang leo lên bậc thang chuyên nghiệp trong thế giới đấu giá nghệ thuật đắt đỏ.

Cô hiện là chuyên gia thẩm định của nhà đấu giá nghệ thuật Sotheby’s tại New York. Cấp trên đã gợi ý về sự thăng tiến nếu cô ấy có thể hoàn tất thỏa thuận với một khách hàng cao cấp.

Bạn trai của Diana là Finn, một bác sĩ ngoại khoa. Anh sẽ cầu hôn cô trong chuyến đi nghỉ lãng mạn của họ tới Galapagos.

Nhà văn Jodi Picoult. Ảnh: Adam Bouska.

Thứ sáu ngày 13/3/2020, đêm trước chuyến đi của họ, một loại virus lạ xuất hiện trong thành phố.

Finn đã báo tin anh phải ở lại bệnh viện và khuyên Diana tiếp tục chuyến đi cho khỏi lãng phí khoản tiền đặt trước. Vì vậy, Diana lên đường một cách miễn cưỡng.

Ngay lập tức, kỳ nghỉ trong mơ của Diana trở nên tồi tệ. Hành lý của cô bị thất lạc, Wi-Fi gần như không có và khách sạn họ đặt đã đóng cửa do đại dịch. Toàn bộ hòn đảo đang được kiểm dịch, và Diana bị mắc kẹt cho đến khi biên giới mở cửa trở lại.

Hoàn toàn bị cô lập, cô ấy phải mạo hiểm vượt ra khỏi giới hạn an toàn. Dần dần, Diana thiết lập mối liên hệ với gia đình địa phương khi một thiếu niên mở lòng về bí mật với cô.

Tại quần đảo Galapagos, nơi hình thành thuyết tiến hóa của Darwin, Diana khám phá ra khía cạnh mới của bản thân. Cô xem xét các mối quan hệ, sự lựa chọn của mình và tự hỏi liệu khi về nhà, cô có tiến hóa thành một người hoàn toàn khác.

Jodi Picoult tiết lộ bà đã đấu tranh về cảm xúc và sự sáng tạo khi đại dịch ập đến.

“Con người luôn muốn đánh dấu bi kịch. Mọi người đều nhớ họ đã ở đâu khi Kennedy bị bắn, khi tòa tháp đôi sụp đổ, và điều cuối cùng họ làm trước khi thế giới đóng cửa do đại dịch Covid-19", bà nói.

"Trong những ngày đầu đại dịch đó, tôi đã rất lo lắng. Tôi không thể tập trung bất cứ việc gì, tôi phân tâm trong công việc. Tôi không thể viết. Tôi thậm chí còn không thể đọc”, Picoult chia sẻ.

Nhà văn nói thêm bà bắt đầu viết một cuốn tiểu thuyết, cố gắng vận động trí nhớ của mình và bằng cách nào đó, bộ não của bà nhớ được cách viết một cuốn sách.

"Nhưng trong suốt thời gian làm việc với câu chuyện đó, tôi tự hỏi: Chúng ta sẽ viết về đại dịch này như thế nào? Làm thế nào để kể câu chuyện về cách thế giới đóng cửa, chúng ta sẽ học được gì? Tôi hy vọng Wish You Were Here làm được một số điều đó”, nữ nhà văn nói.

Wish You Were Here được nhà xuất bản giới thiệu là “cuốn sách cấp thiết, hấp dẫn”, bài kiểm tra sâu sắc về khả năng phục hồi của con người và những gì chúng ta cần từ cuộc sống.

Sách sẽ được xuất bản ngày 30/11 tại Mỹ bởi Ballantine Books - một thương hiệu của Penguin Random Houe. Tác phẩm cũng được mua bản quyền và xuất bản tại Anh bởi Hodder vào tháng 11 với ba phiên bản sách bìa cứng, sách điện tử, sách nói.