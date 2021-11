'Jirisan' liên tục gây thất vọng

Sau khi nhận lời chê xoay quanh kỹ xảo kém, "Jirisan" tiếp tục khiến khán giả thất vọng với cốt truyện rối rắm, nhiều tình tiết dư thừa.

Được truyền thông như bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh của "bảo chứng rating" Jun Ji Hyun sau nhiều năm vắng bóng, Jirisan là một trong những tác phẩm được khán giả trông đợi nhất năm 2021.

Người xem kỳ vọng Jirisan trở thành bom tấn truyền hình mới của Hàn Quốc, khi dự án hội tụ mọi yếu tố cần thiết để làm nên một bộ phim đình đám: kinh phí khủng, dàn diễn viên hàng đầu với năng lực diễn xuất ổn định như Jun Ji Hyun, Joo Ji Hoon, Sung Dong Il, Go Min Si, khả năng sáng tạo của biên kịch Kim Eun Hee và sự góp mặt của đạo diễn nổi tiếng Lee Eung Bok.

Dù vậy, sau mở màn ấn tượng với thành tích phim truyền hình có rating khởi đầu cao thứ hai đài tvN, dường như Jirisan không thể đáp ứng kỳ vọng cao từ khán giả. Khi bộ phim đã đi được nửa chặng đường, nhiều khán giả bày tỏ lo ngại Jirisan sẽ trở thành cái tên mới góp mặt trong danh sách "bom tấn xịt" của phim ảnh Hàn Quốc.

Jirisan không thể đáp ứng kỳ vọng từ khán giả. Ảnh: tvN.

Cách xử lý tình tiết rối rắm

Đến với Jirisan, những gì khán giả mong đợi được chứng kiến là hình ảnh gan dạ của Jun Ji Hyun khi leo núi giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, với loạt yếu tố giật gân, kỳ bí đóng vai trò điểm nhấn, thêm thắt bởi câu chuyện tình yêu lãng mạn, thú vị.

Ngoài ra, khi Jirisan được gắn mác là tác phẩm "đem lại cảm giác chữa lành", người xem cũng đặt kỳ vọng vào sự xuất hiện của tình tiết hài hước, cảm động, ví dụ như câu chuyện tình bạn giữa các nhân vật kiểm lâm hay bài học cuộc sống ấm áp - điều mà những tác phẩm "chữa lành" trước đó như Hometown Cha-Cha-Cha, Hospital Playlist, Hi Bye, Mama! đã thực hiện rất thành công.

Tuy nhiên, ngược lại với viễn cảnh khán giả đặt ra, thứ Jirisan mang lại cho người xem là nội dung có phần hỗn độn, khó hiểu, với sự kết hợp của yếu tố siêu nhiên và một số mốc thời gian khác nhau.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2018, khi kiểm lâm Kang Hyun Jo (Joo Ji Hoon thủ vai) tới vườn quốc gia núi Jiri để tìm kiếm một thiếu niên bị lạc cùng Seo Yi Kang (Jun Ji Hyun thủ vai) - kiểm lâm hàng đầu của vườn quốc gia.

Tới cuối tập 1, mốc thời gian của bộ phim di chuyển sang năm 2020, với hình ảnh Yi Kang, hiện phải ngồi xe lăn, trở lại núi Jiri và tiếp tục công việc cứu hộ, nhưng lần này cô làm việc tại văn phòng. Về Hyun Jo, anh đang rơi vào tình trạng hôn mê sau sự cố bí ẩn xảy ra trong quá khứ.

Câu chuyện tiếp tục mở ra qua hai mốc thời gian này. Người xem chứng kiến Yi Gang và Hyun Jo trở nên gần gũi hơn với nhau vào năm 2018, khi họ điều tra một số vụ việc xảy ra trên núi Jiri. Tới năm 2020, Yi Kang được nữ kiểm lâm mới Lee Da Won (Go Min Si thủ vai) hỗ trợ cô tìm hiểu những sự việc bí ẩn của ngọn núi.

Ở dòng thời gian hiện tại, bộ phim dần tiết lộ rằng có một linh hồn sống đang lởn vởn quanh khu vực núi Jiri. Đặc biệt, linh hồn này mặc trang phục kiểm lâm. Tới tập 4, khán giả phát hiện ra đây chính là bóng ma của Hyun Jo - người vẫn còn hôn mê trên giường bệnh.

Từ hai dòng thời gian xảy ra song song, câu chuyện dần tiến sâu hơn vào quá khứ với loạt phân cảnh hồi tưởng, bao gồm sự kiện đau thương xảy ra khi Hyun Jo còn phục vụ trong quân đội Hàn Quốc và câu chuyện riêng của Yi Kang. Bên cạnh đó, bộ phim cũng bật mí một phần về những sự kiện đã xảy ra giữa hai mốc thời gian chính - nơi dòng thời gian của năm 2018 chưa tiếp cận đến nhưng lại là các thời điểm quan trọng định hình nên năm 2020 hiện tại.

Cách xử lý tình tiết rối rắm, khó hiểu là điểm trừ lớn của Jirisan. Ảnh: tvN.

Ngỡ như cốt truyện đặc sắc với nhiều sự kiện chồng chéo sẽ trở thành điểm mạnh của bộ phim, nhưng việc đan xen hai mốc thời gian khác nhau trong Jirisan chỉ khiến người xem cảm thấy choáng ngợp bởi những chi tiết nhỏ lẻ, không cần thiết, gây khó hiểu cho người xem, thậm chí là khiến họ nhầm lẫn sự kiện của hai mốc thời gian.

Trớ trêu thay, cách sử dụng hai dòng thời gian song song từng là công thức làm nên thành công cho Signal - một tác phẩm khác do Kim Eun Hee chấp bút. SCMP nhận xét: "Tất cả thủ thuật này đều chỉ ra một sự thật: Jirisan không hề có câu chuyện cốt lõi thú vị". Theo SCMP, lối dẫn dắt có phần rắc rối này được sử dụng như phương thức "che giấu sự buồn tẻ của các sự kiện trong bộ phim".

Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng với cách biên kịch Kim Eun Hee xử lý tình tiết bộ phim. Họ cho rằng cô đang biến Jirisan thành "nồi lẩu thập cẩm hỗn độn" - với sự pha trộn của kinh dị, hư cấu, kỳ bí, hành động, trinh thám, lãng mạn, hài hước. "Họ cài cắm rất nhiều thể loại khác nhau trong Jirisan, nhưng dường như họ không thể xử lý tốt bất kỳ mảng nào", một khán giả để lại bình luận.

Không thể phát huy lợi thế diễn viên hạng A

Nếu dòng thời gian hiện tại chủ yếu được tận dụng để khám phá bí ẩn đằng sau hồn ma của Hyun Jo, thì câu chuyện xảy ra vào năm 2018 lại là các mảng ký ức rời rạc, được kết nối với nhau một cách lỏng lẻo.

Với mốc thời gian này, khán giả kỳ vọng được chứng kiến những pha hành động gan dạ, gay cấn bên vách đá hiểm trở. Tuy nhiên, tính tới hiện tại, hành trình của Yi Kang và Hyun Jo tại năm 2018 hầu hết chỉ là vấn đề lẻ tẻ xảy ra ở khu vực núi Jiri, với những kẻ săn trộm rắn, nhóm lừa đảo đầy mưu mô và một cô gái tìm kiếm tờ vé số bị mất giữa các tập phim.

Trong lần đầu tiên xuất hiện, nhân vật Yi Kang đã lao xuống một vách đá để gặp mặt Hyun Jo. Tuy nhiên, sau 8 tập phim, chi tiết hành động đáng nhớ duy nhất của tác phẩm là khi nhân viên kiểm lâm hợp tác với lính cứu hỏa để ngăn chặn vụ cháy rừng.

Một trong những ngôi sao nổi bật khác của bộ phim, Joo Ji Hoon, cũng bị khán giả đánh giá "mờ nhạt, không có gì nổi bật". Được mệnh danh là "thái tử màn ảnh", Joo Ji Hoon đã thành công chứng minh thực lực diễn xuất của mình thông qua loạt phim ăn khách Kingdom, Along With The Gods, Goong, The Spy Gone North, Dark Figure of Crime... Tuy nhiên, tại Jirisan, nam diễn viên chưa có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình, dù là với vai trò kiểm lâm hay linh hồn tại núi Jiri.

Jirisan không thể phát huy lợi thế về diễn viên. Ảnh: tvN.

Dàn diễn viên quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu vốn là điểm mạnh của Jirisan, nhưng dường như đội ngũ sản xuất bộ phim chưa thể tận dụng triệt để lợi thế này. Thậm chí, còn có ý kiến khẳng định với cách Jirisan hời hợt khai thác câu chuyện của các nhân vật khác ngoài cặp đôi chính, việc mời những tên tuổi như Sung Dong Il, Oh Jung Se, Go Min Si, Jo Han Chul, Jeon Seok Ho là điều "không cần thiết".

Trước đó, Jirisan từng bị khán giả chỉ trích vì hiệu ứng kỹ xảo vụng về, lộ liễu, quá nhiều quảng cáo gián tiếp và nhạc phim không ăn nhập với bầu không khí. Tại thời điểm Jirisan đã đi được nửa chặng đường, nhiều khán giả đánh giá dự án sẽ gặp khó khăn trong việc "lật ngược tình thế".