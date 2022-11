Jin (BTS) sẽ thuộc lục quân khi nhập ngũ

Sau khi hoàn thành 5 tuần huấn luyện dành cho tân binh tại Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi, nam ca sĩ Jin (BTS) sẽ di chuyển tới đơn vị lục quân của anh.

Ngày 24/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam ca sĩ Jin (BTS) bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự từ ngày 13/12.

Theo tiết lộ của một số người làm việc trong quân đội và ngành giải trí, Jin sẽ trải qua 5 tuần huấn luyện tại trung tâm dành cho tân binh ở Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi. Sau đó, anh được điều tới đơn vị lục quân của mình.

Phản hồi phóng viên Newsen, Big Hit Music - công ty quản lý của BTS - chia sẻ: "Rất khó để chúng tôi xác nhận việc này. Mong mọi người thông cảm".

Trước đó, vào ngày 13/11, trên trang cộng đồng dành cho người hâm mộ Weverse, khi Jin được fan hỏi liệu anh có thấy hào hứng trước sinh nhật mình vào tháng sau, nam ca sĩ trả lời: "Không. Mình ở tiền tuyến rồi".

Lục quân là lực lượng có nhiều binh lính đóng quân ở tiền tuyến. Câu trả lời của nam ca sĩ khiến nhiều khán giả tin rằng thông tin anh nhập ngũ vào tháng 12 là chính xác.

Jin bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự từ ngày 13/12. Ảnh: Big Hit Music.

Jin là thành viên đầu tiên trong BTS thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tháng 10, Jin thông báo kế hoạch nhập ngũ sau khi BTS hoàn thành concert Yet To Come tại Busan. Đầu tháng 11, anh đệ đơn lên Cục Quản lý Nhân lực Quân đội (MMA) để hủy bỏ yêu cầu hoãn nhập ngũ của mình.

Quyết định của anh đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh luận kéo dài tại Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng bày tỏ quan điểm rằng họ sẽ tạo điều kiện để BTS có thể luyện tập, biểu diễn vì lợi ích quốc gia mà không gây ảnh hưởng tới quá trình thực hiện nghĩa vụ.