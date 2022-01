Jimmy Kimmel gây phẫn nộ vì so sánh BTS với đại dịch

Trong cuộc trò chuyện với nữ diễn viên Ashley Park, Jimmy Kimmel đã so sánh cơn sốt BTS với dịch bệnh Covid-19. Hành động khiến anh hứng chịu phản đối dữ dội.

Mới đây, nữ diễn viên Ashley Park, ngôi sao của bộ phim Emily in Paris, đã làm khách mời trong chương trình Jimmy Kimmel Live phát sóng ngày 20/1. Trong buổi trò chuyện, người dẫn chương trình Jimmy Kimmel đã so sánh làn sóng hâm mộ BTS với dịch bệnh Covid-19. Phát ngôn đã khiến anh vấp phải chỉ trích từ cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc (Army).

Sự việc bắt đầu khi Jimmy Kimmel nhắc lại việc nữ diễn viên Ashley Park từng biểu diễn ca khúc Dynamite của BTS trong mùa hai Emily in Paris. Anh nói: “Em từng hát một ca khúc của BTS trong phim, mọi chuyện sau đó thế nào? Bọn anh từng mời BTS tới chương trình và người hâm mộ của họ sẵn sàng cắm trại bên ngoài trường quay. Chắc giờ vẫn còn người ở ngoài bãi đậu xe chờ lần tiếp theo BTS ghé qua. Họ hoàn toàn phát điên vì mấy anh chàng đó”.

Ashley Park và Jimmy Kimmel trong chương trình Jimmy Kimmel Live tối ngày 20/1. Ảnh: ABC.

Khi Ashley Park gợi ý tên gọi người hâm mộ BTS là “Army”, Kimmel tiếp tục: “Ừ. Em phải cẩn thận với các ‘army’ bởi họ có thể tấn công mình”. Chủ xị của Jimmy Kimmel Live! đã chơi chữ bởi tên gọi người hâm mộ BTS, “army”, có nghĩa là quân đội. Tiếp đến, khi Park nói mình cũng là Army, vị MC đáp “Ồ, thế em sẽ không bị đánh”.

Ngôi sao của Emily in Paris chia sẻ cô không hề nhận ra mình hâm mộ BTS tới mức nào cho đến khi biểu diễn ca khúc Dynamite trong phim. Nữ diễn viên đã rất hồi hộp và lo lắng trước ngày quay phân cảnh này. May mắn là mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Sau khi mùa hai của Emily in Paris phát sóng, các thành viên V và RM của BTS đã đăng lại trích đoạn Park biểu diễn Dynamite trên trang cá nhân. Điều này khiến cô rất hãnh diện. Kimmel bình luận “Nhìn em bây giờ là anh cũng đoán được rồi”.

Sau khi được thần tượng nhắc đến trên Instagram, Ashley cảm thấy đầu óc mơ hồ, cơ thể mệt mỏi và không thể nói chuyện bình thường. Ban đầu, cô nghĩ đó là do mình quá sốc khi được BTS chú ý. Nhưng sự thật, Park đã mắc Covid-19 biến chủng Omicron và đó là các triệu chứng khi phát bệnh. Jimmy Kimmel đáp: “Em đã nghĩ đó là cơn sốt BTS chứ gì”. Ashley Park đồng tình và người dẫn chương trình nhận xét: “Cả hai đều rất nguy hiểm. Em may mắn vì đã trải qua cả hai mà còn sống đấy”.

Ashley Park đã biểu diễn ca khúc của BTS trong tập đầu tiên mùa 2 Emily in Paris. Ảnh: Shutter Stock.

Jimmy Kimmel tiếp tục tung hứng với các từ đồng nghĩa - “fever” vừa có nghĩa là cơn sốt do ốm bệnh nhưng cũng đồng thời mô tả sự phấn khích tột độ. Tuy nhiên, trò đùa này không được cộng đồng người hâm mộ BTS - các Army - hưởng ứng. Từ khi Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, cộng đồng người gốc Á đã trở thành nạn nhân của các hành vi tấn công thù địch. Vì thế, nhiều người nhận xét trò đùa của Kimmel mang tính phân biệt chủng tộc.

Một số người bất bình khi Jimmy Kimmel công khai so sánh sự hâm mộ BTS của Ashley Park với đại dịch Covid-19. Người dẫn chương trình tỏ ra thiếu tinh tế khi chỉ vài phút trước nữ diễn viên gốc Hàn đã bày tỏ sự hâm mộ nồng nhiệt dành cho nhóm nhạc. Khán giả đã để lại nhiều bình luận phản đối cách hành xử của Jimmy Kimmel trong phần bình luận bên dưới video trò chuyện giữa anh và Ashley Park đăng trên YouTube.