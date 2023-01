Jimin (BTS) chuẩn bị solo

Theo Sports Dongang, thành viên Jimin của nhóm nhạc BTS có kế hoạch phát hành album solo vào tháng 2.

Sáng 16/1, tờ Sports Dongang đưa tin nam ca sĩ Jimin của nhóm nhạc BTS có kế hoạch hoạt động solo trong tháng 2. Ngày phát hành album hiện chưa được xác định. Trước Jimin, các thành viên J-Hope, Suga và RM đã ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo.

Tháng 8/2022, Jimin và các thành viên BTS có cơ hội hợp tác với rapper Snoop Dogg, Benny Blanco trong sản phẩm âm nhạc Bad Decisions. Ngày 13/1 vừa qua, nam thần tượng góp giọng trong ca khúc Vibe của Taeyang. Nhờ giai điệu bắt tai, vũ đạo cuốn hút cùng những hình ảnh mãn nhãn của Taeyang và Jimin, MV Vibe được đông đảo khán giả yêu thích.

Theo The Black Label - công ty quản lý mới của Taeyang, Vibe dẫn đầu bảng xếp hạng iTune Top Songs ở ít nhất 60 quốc gia chỉ sau một ngày phát hành.

Jimin có nhiều sản phẩm âm nhạc kết hợp với các nghệ sĩ nổi tiếng. Ảnh: Insight.

Bên cạnh đó, thành viên nhóm BTS từng gây chú ý khi cùng nam ca sĩ Ha Sung Woon thể hiện bài hát With You - nhạc phim Our Blues. Tháng 10/2021, ca khúc Friends do anh và V trình bày được Marvel Studios chọn làm nhạc phim cho "bom tấn" Eternals. Sản phẩm này cũng nhận chứng nhận vàng của Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản vào tháng 8/2022.

Jimin tên đầy đủ là Park Jimin, sinh năm 1995. Tháng 6/2013, anh ra mắt trong nhóm nhạc BTS với vị trí hát dẫn và nhảy chính. Trong quá trình hoạt động, Jimin đã phát hành 3 ca khúc solo Lie, Serendipity và Filter. Theo Sports Dongang, lần trở lại sắp tới của nam ca sĩ được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng.