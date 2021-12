Ji Soo (BlackPink) gây thất vọng

Khán giả nhận xét diễn xuất của Ji Soo (BlackPink) trong bộ phim "Snowdrop" đem lại cảm giác lúng túng, gượng gạo.

Ngày 24/12, tập 3 của Snowdrop - bộ phim do nam diễn viên Jung Hae In và nữ ca sĩ Ji Soo (BlackPink) đảm nhiệm vai chính - chính thức lên sóng. Theo Nielsen Korea, tập phim ghi nhận mức tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 1,9%. Hai tập đầu tiên của tác phẩm lần lượt đạt rating 3% và 3,9%, dù vậy, chỉ trong chưa đầy một tuần, tỷ suất người xem của bộ phim đã rơi xuống mốc 1%.

Trước đó, JTBC thông báo quyết định trình chiếu sớm hơn dự kiến 3 tập Snowdrop trong khoảng thời gian từ ngày 24-26/12. Một số ý kiến cho rằng sự sụt giảm trong rating của Snowdrop xuất phát từ việc JTBC thay đổi lịch phát sóng, tuy nhiên hầu hết khán giả khẳng định đây là hậu quả của làn sóng tẩy chay nhắm vào Snowdrop.

Snowdrop trở thành tâm điểm chỉ trích tại Hàn Quốc vì cáo buộc xuyên tạc lịch sử. Ảnh: JTBC.

Kể từ khi phát hành, Snowdrop liên tục vướng vào tranh cãi liên quan tới bối cảnh lịch sử của bộ phim. Cụ thể, công chúng Hàn Quốc tiếp tục khẳng định tác phẩm cố tình chế giễu, xuyên tạc một giai đoạn quan trọng trong lịch sử quốc gia này, dù JTBC đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên. Hậu quả, hơn 310.000 người ký đơn yêu cầu ngừng phát sóng bộ phim, kèm theo đó là sự rút lui của hàng loạt nhãn hàng tài trợ.

Ngoài ra, khả năng diễn xuất của nữ ca sĩ Ji Soo - người thủ vai nữ chính Eun Young Ro trong bộ phim - cũng trở thành tâm điểm chỉ trích. "Năng lực diễn xuất của Ji Soo không đủ tốt để đảm nhận vai chính trong phim truyền hình", khán giả để lại bình luận.

Diễn xuất mờ nhạt, phát âm không rõ ràng

Sau khi Snowdrop lên sóng, với nét đẹp tươi sáng, thuần khiết, đem lại cảm giác "cổ tích", tạo hình nữ sinh của Ji Soo trong bộ phim nhận được không ít lời khen ngợi từ người hâm mộ. Tuy nhiên, tờ Sports Chosun cho rằng một trong những vấn đề lớn nhất của nhân vật Eun Young Ro do cô thể hiện là "dường như chỉ có ngoại hình đẹp".

Trong những ngày gần đây, khi đề cập tới khả năng đóng phim của Ji Soo, giới truyền thông Hàn Quốc thường xuyên gắn liền tên nữ ca sĩ với cụm từ "balyeongi" - tiếng lóng chỉ những diễn viên có thực lực diễn xuất kém.

Trước khi Snowdrop công chiếu, nam diễn viên Jung Hae In đã dành nhiều lời khen ngợi cho thực lực của Ji Soo. "Tôi cảm thấy bản thân Ji Soo chính là Young Ro. Cách cô ấy thể hiện nhân vật rất tuyệt vời, và khả năng thấu hiểu, tiếp thu chỉ đạo từ đạo diễn trên phim trường của cô ấy cũng thật ngạc nhiên", Jung Hae In chia sẻ với KBS Media. Ngoài ra, tại buổi họp báo ra mắt tác phẩm, anh cũng nhận xét diễn xuất của Ji Soo "liên tục gây bất ngờ".

Tuy nhiên, sau khi Snowdrop lên sóng, công chúng tỏ ra thất vọng với phần thể hiện của Ji Soo. Khán giả chỉ ra rằng yếu điểm lớn nhất trong kỹ năng của cô nằm ở "cách phát âm không chính xác" và "giọng nói vụng về, cần được đào tạo kỹ lưỡng hơn". Bên cạnh đó, nét mặt, cách chuyển động của Ji Soo cũng đem lại cảm giác lúng túng, gượng gạo.

Khán giả cho rằng diễn xuất của Ji Soo quá non nớt, gượng gạo. Ảnh: JTBC.

Đặc biệt, việc nữ ca sĩ thường xuyên phát âm tên nhân vật Eun Young Ro thành "Eu Nyeon Ro" khiến cô nhận vô số chỉ trích. Cùng với giọng nói còn pha trộn quá nhiều âm mũi, khán giả nhận xét đài từ của Ji Soo "cắt đứt dòng chảy của bộ phim đáng lẽ phải có bầu không khí nghiêm túc".

Khi đứng chung cùng dàn diễn viên có thực lực ổn định như Jung Hae In, Yoo In Na, Yoon Se Ah, Kim Hye Yoon, Park Seong Woong, sự thiếu kém trong kỹ năng diễn xuất của Ji Soo càng trở nên nổi bật. Đặc biệt, đối ngược Ji Soo, bạn diễn của cô là nam diễn viên Jung Hae In có khả năng phát âm rất chuẩn xác.

"Tôi không thể nghe thấy gì cả", "đài từ tệ quá", "tôi nghĩ rằng bộ phim cần có thêm phụ đề", "diễn xuất của dàn diễn viên phụ có vẻ tốt hơn", Star1 trích dẫn một số bình luận từ người xem. Không ít ý kiến cho rằng kỹ năng diễn xuất của Ji Soo "còn quá nhiều thiếu sót, kể cả khi đây là bộ phim đầu tiên cô ấy đóng vai chính".

Quá vội vàng khi nhận vai chính?

Trước khi trở thành thực tập sinh của YG Entertainment vào năm 2011, Ji Soo theo học tại Trung học Biểu diễn Nghệ thuật Seoul. Sinh ra và lớn lên trong gia đình yêu thích âm nhạc, nữ ca sĩ thường xuyên có cơ hội biểu diễn trong các buổi họp mặt. Những lời khen ngợi Ji Soo nhận được đã giúp nuôi dưỡng niềm đam mê dành cho nghệ thuật của cô.

Năm 2012, một số tấm hình đầu tiên của Ji Soo được giới thiệu tới công chúng dưới danh nghĩa "cô gái bí ẩn số 2". Tới tháng 1/2013, YG Entertainment xác nhận Ji Soo góp mặt trong nhóm nhạc nữ kế tiếp của YG. Tháng 6/2016, cô chính thức ra mắt cùng BlackPink.

Ngay từ khi ra mắt, BlackPink liên tục gây dấu ấn ở giới giải trí Hàn Quốc, với loạt kỷ lục ấn tượng tại lĩnh vực âm nhạc và thời trang. Hiện BlackPink được coi như một trong số ngôi sao Kpop mang sức ảnh hưởng lớn nhất. Giống với 3 thành viên còn lại, Ji Soo có cơ hội hợp tác cùng các thương hiệu thời trang cao cấp và xuất hiện trên tạp chí danh tiếng.

Ji Soo thử sức với lĩnh vực diễn xuất từ trước khi ra mắt. Ảnh: JTBC.

Đặc biệt, Ji Soo sớm thử sức với diễn xuất từ trước khi cô ra mắt qua MV Spoiler của Epik High và I'm Different của Hi Su Hyun. Nữ ca sĩ đồng thời xuất hiện trong video quảng cáo của nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Tháng 5/2015, Ji Soo nhận vai diễn đầu tiên thông qua bộ phim The Producers. Tới năm 2019, nữ ca sĩ quay trở lại sự nghiệp diễn xuất với bộ phim truyền hình Biên niên sử Arthdal. Dù trong cả hai tác phẩm, cô chỉ đóng vai khách mời với thời lượng xuất hiện ngắn ngủi, nhưng ngoại hình rạng rỡ, cuốn hút cùng biểu cảm tự nhiên của Ji Soo đã thành công thu hút sự chú ý của khán giả, giúp cô nhận nhiều lời khen.

Vào tháng 8/2020, giới truyền thông đưa tin Ji Soo vào vai Eun Young Ro của Snowdrop.

Tuy nhiên, sau khi thông tin được xác nhận, Sports Chosun đưa tin YG Entertainment phải nhận vô số chỉ trích. Công chúng Hàn Quốc cho rằng công ty đã "quá tham lam" trong việc lựa chọn vai diễn cho Ji Soo. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, cô đã được trao cơ hội đảm nhận vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình.

"Việc quyết định bỏ qua khoảng thời gian cần thiết để trau dồi năng lực diễn xuất từ những vai diễn nhỏ lẻ, phù hợp với khả năng, qua đó giúp nắm rõ điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, là nguyên nhân chính dẫn đến tranh cãi gay gắt xoay quanh khả năng diễn xuất của Ji Soo hiện nay", Sports Chosun nhận xét.