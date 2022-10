Jessi tạo bất ngờ sau khi chia tay công ty của PSY

Sau khi rời P Nation, Jessi được đồn đoán sẽ đầu quân cho Antenna Entertainment. Vì thế, việc cô công bố thành lập công ty riêng đã tạo bất ngờ.

Ngày 7/10, trang My Daily đưa tin rapper Jessi đang chuẩn bị thành lập công ty riêng. Thông báo này khiến nhiều người bất ngờ nhưng cũng nhận về phản hồi tích cực. Khán giả kỳ vọng Jessi thể hiện được hết tài năng, xuất hiện và sản xuất nhạc nhiều hơn.

Trước đó, hồi tháng 7, Jessi rời khỏi công ty quản lý P Nation. Công ty này thông báo: "Là nghệ sĩ đầu tiên gắn bó với P Nation đến nay, Jessi đã khẳng định được vị trí của mình nhờ niềm đam mê âm nhạc và nỗ lực không ngừng. Quá trình đó và những thành tích của cô ấy trở thành nguồn động lực cho các thành viên khác của P Nation. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ sự nghiệp của Jessi”.

Khi ấy, Jessie cũng thể hiện tình cảm với P Nation và bày tỏ ý định sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Sau đó, Jessi được cho là ký hợp đồng với Antenna Entertainment - công ty quản lý nam MC nổi tiếng Yoo Jae Suk. Tuy nhiên, cô lập tức bác bỏ tin đồn.

Jessi thành lập công ty quản lý riêng sau khi rời P Nation. Ảnh: Soompi.

Jessi là nữ rapper người Mỹ gốc Hàn, lớn lên tại New Jersey. Cô ra mắt vào năm 2015 với album Get Up nhưng không tạo nhiều ấn tượng. Tên tuổi nữ rapper chỉ thực sự được chú ý khi tham gia chương trình Unpretty Rapstar và Show Me The Money.

Jessi được khán giả yêu thích bởi tính cách thoải mái, vui vẻ và những hành động vô tư trên các show giải trí. Cô là một trong những nghệ sĩ khác biệt của Kpop khi không chạy theo những khuôn mẫu "chuẩn Hàn" mà có làn da nâu khỏe khắn và thân hình đồng hồ cát quyến rũ.

Jessi gia nhập P Nation năm 2019. Đây là giai đoạn bùng nổ trong sự nghiệp âm nhạc của cô khi các bài hát như Nunu Nana, Cool Blooded, Zoom... trở nên viral và được giới trẻ yêu thích.

“Tôi đã khóc vì cuối cùng cũng thấy ánh sáng trong sự nghiệp của mình. Khán giả biết đến tôi vì âm nhạc chứ không phải sự xuất hiện trên những chương trình tạp kỹ”, Jessi chia sẻ trong đợt quảng bá ca khúc Nunu Nana.