Jessi bị quản lý ngược đãi, phải lang thang ngoài đường

Jessi cho biết cô phải tự tìm phương tiện di chuyển, khách sạn mà không có sự giúp đỡ của quản lý khi tổ chức chuyến lưu diễn tại châu Âu.

Nữ ca sĩ Jessi. Ảnh: Wikitree.

Ngày 13/10, tờ Star News đưa tin nữ ca sĩ Jessi tổ chức chuyến lưu diễn Beyond Your Imagination tại châu Âu. Tuy nhiên, rapper cho biết cô bị công ty ngược đãi. Concert Beyond Your Imagination của Jessi được tổ chức từ ngày 8/10.

Hai ngày sau sân khấu tại Berlin, nữ ca sĩ tiếp tục trình diễn tại London. Tại đây, cô cho biết đã trải qua không ít thử thách để có thể gặp người hâm mộ. Jessi chia sẻ: “Đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất về mặt tinh thần của tôi”.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Jessi bị kẹt tại London và phải tự tìm phương tiện di chuyển đến Paris. Nữ ca sĩ đăng lên trang cá nhân: “Tôi đang bị kẹt tại London, tự tìm cách tới Paris để gặp người hâm mộ. Giá mọi người biết được những gì đang xảy ra với tôi”. Jessi thậm chí không thể tìm được khách sạn khi đến Paris.

May thay, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, giọng ca Nunu Nana tìm được khách sạn lúc 6h và có vài tiếng nghỉ ngơi trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.

Jessi phải lang thang ngoài đường tìm khách sạn. Ảnh: Insight.

Jessi cho biết quản lý Tim Kim (tên thật là Kim Ung Ho) - người phụ trách chuyến lưu diễn châu Âu - không hề có hành động giúp đỡ khi cô gặp khó khăn. Người này còn có thời gian ăn uống trong khi nữ ca sĩ chật vật tìm khách sạn. Jessi sau đó đăng bài ám chỉ sự vô trách nhiệm của Kim: “Ngày mai tôi có một buổi biểu diễn nhưng người này lại để tôi lang thang ngoài đường”.

Trên sân khấu tại Paris, Jessi tiết lộ cô đang gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần và rất mệt mỏi. Thậm chí, nữ ca sĩ cho biết suýt phải hủy buổi biểu diễn vì quản lý và gọi Kim Tim là “đồ hèn nhát”.

Người hâm mộ của Jessi bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng sức khỏe của thần tượng, đồng thời chỉ trích Kim Tim vì thái độ vô trách nhiệm. Họ hy vọng quản lý Kim chăm sóc Jessi tốt hơn trong hai buổi diễn còn lại của concert Beyond Your Imagination. Bên cạnh đó, mẹ của Jessi cũng lên tiếng ủng hộ con gái trước sự việc này.

“Con gái Jessi của mẹ. Mẹ biết con đang không ổn cả về mặt thể chất lẫn tinh thần nhưng hãy cố gắng. Mẹ yêu con. Xin mọi người hãy cầu nguyện cho con tôi”, bà cho biết.